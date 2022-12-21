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【FOMC】聯邦公開市場委員會換血 鷹王布拉德失投票權 卡什卡利有望成新鷹王
決定美息政策的美國聯邦公開市場委員會（FOMC）明年換血，鷹王聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）失投票權，美國克利夫蘭聯儲銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）、堪薩斯城聯邦儲備銀行行長喬治（Esther George），以及波士頓聯儲銀行行長柯林斯（Susan Collins）亦都將無投票。
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FOMC新任委員有被視為鴿派的芝加哥聯儲銀行新上任行長Austan Goolsbee，費城聯邦儲備銀行行長哈克（Patrick Harker）、達拉斯聯邦儲備銀行行長洛根（Lorie Logan），而明尼阿波利斯聯邦儲備銀行行長卡什卡利（Neel Kashkari）則有望被視為新鷹王，過往鷹派態度亦僅次於布拉德。
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記者：譚志偉