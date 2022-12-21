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【FOMC】聯邦公開市場委員會換血　鷹王布拉德失投票權　卡什卡利有望成新鷹王

股市 22:45 2022/12/21

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【FOMC】聯邦公開市場委員會換血　卡什卡利有望成新鷹王

決定美息政策的美國聯邦公開市場委員會（FOMC）明年換血，鷹王聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）失投票權，美國克利夫蘭聯儲銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）、堪薩斯城聯邦儲備銀行行長喬治（Esther George），以及波士頓聯儲銀行行長柯林斯（Susan Collins）亦都將無投票。

【儲局官員】布拉德驚人言論：聯儲局或加息到5至7厘才夠　利率水平需要更高才能降低通脹

【儲局官員】梅斯特：仍要加息　料美國終端利率高於5.1厘

【儲局官員】喬治：通脹廣泛性令人擔憂　但加息太快或弄巧反拙​​​​​​

【儲局官員】柯林斯：需要更多加息以抑制通脹　未受最近經濟數據影響利率看法

FOMC新任委員有被視為鴿派的芝加哥聯儲銀行新上任行長Austan Goolsbee，費城聯邦儲備銀行行長哈克（Patrick Harker）、達拉斯聯邦儲備銀行行長洛根（Lorie Logan），而明尼阿波利斯聯邦儲備銀行行長卡什卡利（Neel Kashkari）則有望被視為新鷹王，過往鷹派態度亦僅次於布拉德。

【儲局官員】費城儲行哈克：未來幾個月放緩加息步伐

【儲局官員】洛根：恢復價格穩定是首要任務　必須遏制高通脹

【儲局官員】卡什卡利：不會在遏制高通脹方面退縮　下月加息幅度有多個選項

【儲局官員】卡什卡利：若通脹續升　利率有必要升穿4.75厘

【儲局官員】卡什卡利：聯儲局未完成降通脹任務　距離停止加息仍有很長距離

【ET財智Talk】牛市重臨兩大條件 滙豐金融服務劉紹文剖析2023年港股選股策略！

記者：譚志偉

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