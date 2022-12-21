▲ 【宏觀經濟】人民銀行：精準實施貨幣政策 改善頭部房企資產負債情況

人民銀行傳達學習中央經濟工作會議精神，央行重申，將精準實施穩健貨幣政策，保持金融體系流動性合理充裕，支持民營企業合理的融資需求；内房方面，央行稱，堅持「房住不炒」的定位，支持房地產行業重組併購，推動防範化解優質頭部房企風險，改善頭部房企資產負債狀況。

=======以下是全文=======

會議認為，這次中央經濟工作會議是黨的二十大後召開的一次十分重要的會議。會議充分肯定了今年經濟工作取得的成績以及新時代10年我國經濟社會發展取得的歷史性成就，深刻分析了當前國內外經濟形勢，明確提出了明年經濟工作的總體要求、政策取向和重點任務，對於我們統一思想、提高認識，切實把思想和行動統一到黨中央對形勢的判斷和決策部署上來具有十分重要的指導意義。

會議指出，做好人民銀行各項工作，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和中央經濟工作會議精神，紮實推進中國式現代化，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展，突出做好穩增長、穩就業、穩物價工作，有效防範化解重大金融風險，全面深化金融改革開放，認真履行金融委辦公室職責，建設現代中央銀行製度，為全面建設社會主義現代化國家開好局起好步提供有力有效的金融支持。

會議提出，當前要著重抓好以下工作任務：

一是精準有力實施好穩健的貨幣政策。綜合運用公開市場操作等多種貨幣政策工具，保持金融體系流動性合理充裕。加大穩健貨幣政策實施力度，保持廣義貨幣供應量（M2）和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配。持續釋放貸款市場報價利率（LPR）改革效能，發揮存款利率市場化調整機製作用，推動企業融資成本穩中有降。優化預期管理，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

二是加大金融對國內需求和供給體系的支持力度。充分發揮貨幣信貸政策工具功能，有力支持恢復和擴大消費、重點基礎設施和符合國家發展規劃重大項目建設。堅持「兩個毫不動搖」，堅持各類所有制企業一視同仁，引導金融機構切實加強和改進金融服務，加大對民營小微企業支持力度，進一步解決好民營小微企業融資問題。繼續推進民營企業債券融資支持工具，支持民營企業合理債券融資需求。發揮好貨幣政策工具總量和結構雙重功能，引導金融機構加大對「三農」、科技創新、綠色發展、普惠養老等領域支持力度。

三是推動金融平穩健康運行。堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，因城施策實施好差別化住房信貸政策，滿足行業合理融資需求，支持剛性和改善性住房需求。引導金融機構支持房地產行業重組併購，推動防範化解優質頭部房企風險，改善頭部房企資產負債狀況。推動長租房地產市場建設，按照租購併舉方向加快探索房地產新發展模式。提昇平台企業金融活動常態化監管水平，引導平台企業金融業務規範健康發展，支持平台企業發揮場景、數據和技術優勢，在推動科技創新、提升國際競爭力、擴大國內需求等方面發揮更大作用。繼續壓實各方責任，推動做好重點企業集團、中小金融機構等風險化解工作，防範區域性、系統性金融風險。

四是深化金融改革開放。穩步擴大規則、規制、管理、標準等製度型開放，進一步完善准入前國民待遇加負面清單的管理模式，營造市場化、法治化、國際化一流營商環境。強化金融穩定保障體系，健全金融穩定保障基金管理制度。持續推進債券市場高水平對外開放，落實好便利境外機構投資者投資中國債券市場舉措。提高跨境貿易投資自由化便利化水平，擴大優質企業貿易外匯收支便利化政策受惠面。

會議強調，要高度重視做好歲末年初各項工作。近期，人民銀行綜合運用公開市場操作、中期借貸便利、再貸款等多種貨幣政策工具，加大流動性投放力度，12月19日以來已通過14天逆回購操作提供跨年資金3580億元，及時滿足市場需求，維護年末流動性合理充裕，促進金融市場平穩運行。要發揮好設備更新改造再貸款、保交樓貸款支持計劃等政策工具效能，引導金融機構加大信貸投放，支持穩增長、穩就業、穩物價，努力保持經濟運行在合理區間。要加強重要金融基礎設施業務連續性保障，有針對性地加大支付清算、現金供應、金融消費權益保護等方面的工作，切實提升金融服務水平，更好滿足廣大人民群眾合理金融需求。

會議要求，人民銀行系統要深刻領會「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」，堅定「四個自信」，做到「兩個維護」，主動擔當，真抓實幹，以奮發有為的精神狀態和「時時放心不下」的責任意識，確保黨中央、國務院關於金融工作的各項部署落實到位，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興作出新的貢獻！

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編輯：伍鍵文