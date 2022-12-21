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【零售｜業績】759母企CEC國際半年收入跌8.5%

股市 22:56 2022/12/21

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【零售｜業績】759母企中期扣除補貼少賺21%

759阿信屋母公司CEC國際  （00759）  公布業績，截至10月底止半年，收入按年下跌8.53%至8.89億元，純利按年大增79.8%至3379.4萬，撇除港府「保就業計劃」津貼，純利按年下跌20.5%至1495.2萬元。每股盈利5.07仙，不派中期息。

零售業務仍是公司主要收入來源，佔總收入96%，按年上升1個百分點；電子元件製造業務分部則貢獻4.17%收入，按年下跌0.48個百分點。

商品組合重回零食休閑食品、免陷入惡性競爭

期內零售業務分部收益雖按年下跌8.1%，惟分部毛利率則升至37.6%，較2021年度升1.8個百分點，主要受惠於市民生活逐漸復常，毛利率較低的產品隨新冠疫情回穩而需求顯著下降。

該公司指，由於市面加入不少凍肉店兼賣糧油副食品，使相關商品很有機會陷入惡性競爭，759阿信屋將商品組合重回較傾向於零食、休閑食品及飲品類別。

期內淨減6店

集團稱，期內未有擴充分店網絡規模，管理層根據各分店的經營實績以及市場租金水平制定續約決定，於期內關閉9間分店，並另覓舖位新開3間分店。截至期末有166間分店，淨減少6間。

暫時未有擴張及大型投資計劃

展望未來，CEC國際表示，將繼續維持現有規模，持續改善工作流程效率以及服務水準，以增加「759 阿信屋」之品牌價值，暫時未有業務擴張以及大型投資計劃。同時，集團正重新加強搜羅工作，並已安排採購團隊定期派員尋找更多的優質產品。

【ET財智Talk】牛市重臨兩大條件 滙豐金融服務劉紹文剖析2023年港股選股策略！

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編輯：伍鍵文

港股 產品 CEC國際（00759） 759阿信屋 服務 採購 零食
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