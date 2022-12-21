【過時過節】「冬大過年」九巴、港鐵明加強班次　港鐵平安夜、除夕提供通宵服務

「冬大過年」，明日（22日）就是冬至，九巴稱為方便市民出行與家人好友團聚「做冬」，將於明日加強88條巴士路綫服務，包括調整服務時間及加密班次。此外，所有本地鐵路綫（機場快綫及迪士尼綫除外），亦將於冬至當日下午開始加強服務。

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此外，港鐵亦宣布，今年平安夜(12月24日)及除夕夜(12月31日)亦提供通宵服務。港鐵所有本地鐵路綫，以及輕鐵七條路綫(505, 507, 610, 614P, 615P, 706, 751) 將於平安夜及除夕夜通宵行駛。至於港島綫、荃灣綫、觀塘綫及東鐵綫，更將於平安夜及除夕夜晚上8時開始加強服務，而港鐵巴士506、K51及 K54則會延長服務時間。

詳情如下：

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離港外遊的乘客亦可於聖誕新年推廣期間，享受機場快綫的八達通乘車優惠，小童可享有免費，而65歲或以上的長者則可享半價乘搭機場快綫。

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