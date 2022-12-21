香港寬頻夥 TP-Link 以環保方式推動Wi-Fi 6普及化 回收舊路由器可賺超過500元獎賞

香港寬頻（01310）宣布，夥拍 TP-Link 推出全新 Wi-Fi 6 方案升級回收雙重賞計劃，力撐環保，客戶即日起至 2023年2月15日，凡透過香港寬頻網站或專門店，登記指定香港寬頻 TP-Link Wi-Fi 6 方案，除可享受全新技術帶來的極速上網體驗，回收舊路由器後更可賺合共總值超過500元豐厚獎賞。

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香港寬頻持股管理人及產品發展及管理主管（住宅方案）許偉文表示，今次與 TP-Link 合作，進一步以環保的方式推動 Wi-Fi 6 普及化，促進減廢回收的風氣，讓客戶在極速光纖寬頻與新一代 Wi-Fi 6 路由器的相輔相成下，盡享高速、低時延又可多部設備同時上網體驗。

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TP-Link 港澳負責人歐澤鑫指出，粗略估算市場上仍有約七成人仍採用較舊制式的路由器，不但上網速度受限，網絡安全保護方面亦與新出的路由器大相徑庭。再者，近年推出的手機、平板電腦、手提電腦大多支援 Wi-Fi 6/6E，升級至最新的 Wi-Fi 6/6E 路由器，才可以用盡光纖網絡同最新上網設備的功能。

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記者：張以正