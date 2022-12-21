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【飛達帽業】飛達帽業：料明年收入錄雙位數增幅

股市 21:19 2022/12/21

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【飛達帽業】飛達帽業：料明年收入錄雙位數增幅

飛達帽業 （01100） 在疫情期間積極變招，包括接收更多「急單及細單」，又興建第四期廠房擴建產能。副主席兼董事總經理顔寳鈴預計，明年收入錄得雙位數增長。

顔寳鈴稱，公司在孟加拉第四期的廠房將於明年4月投產，届時產量將增加25%至750萬件。儘管環球經濟表現不濟，顔寳鈴稱，在疫情期間公司接收更多「急單及細單」，採用快速交貨的新模式，不擔心出現產能過剩的問題，目前甚至出現供不應求的情況，她續稱，有信心明年收入錄得雙位數增長。

她舉例稱，公司在美國高爾夫球市場佔比僅為15%，尚有擴張空間，不擔心出現供過於求的問題。

顏寶鈴：運用物聯網技術　提升管理效率

顏寶鈴表示，公司正與香港生產力促進局（HKPC）合作發展物聯網（IoT）系統，在孟加拉第四期廠房運作成熟時，將複製整套高科技管理系統至潛在發展的墨西哥廠房。

她解釋指，目前集團逾九成的收入源於美國，雖然墨西哥的薪酬較孟加拉高，但距離美國更近，所需的運輸時間亦更短，陸路只需約2.5小時，她預計墨西哥廠房明年將有定案。

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記者：伍鍵文

經濟 經濟衰退 飛達控股（01100） 物聯網 孟加拉 顏寶鈴 墨西哥 香港生產力促進局 美國 運輸
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