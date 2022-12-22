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【內房危機】中證監允符合條件房企「借殼」上市　融信中國升逾兩成

股市 10:55 2022/12/22

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【內房危機】中證監：推進央地合作增信支持民企發債　允符合條件房企「借殼」上市房企

中國證監會表示，全面落實改善優質房企資產負債表計劃，繼續實施民企債券融資專項支持計劃和支持工具，更好推進央地合作增信共同支持民營房企發債；落實好已出台的房企股權融資政策，允許符合條件的房企「借殼」已上市房企，允許房地產和建築等密切相關行業上市公司實施涉房重組。

中證監提到，要大力支持房地產市場平穩發展，加大力度、加快速度抓好資本市場各項支持政策措施落地見效，助力房地產發展模式轉型，亦加快打造保障性租賃住房REITs板塊。

消息公布後，內房、物管股今早表現向好，融信中國 （03301） 大升逾兩成，龍光 （03380） 曾升近一成，旭輝 （00884） 、美的置業 （03990） 升近半成，龍湖 （00960） 也升逾3%。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

【退休積滿Fund】一個簡易策略 強積金回報飆3倍！唔加碼都夠退休！

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編輯：袁諾曦

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