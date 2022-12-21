【券商點睇】美團價值核心轉移展現競爭力 獲長城證券首予「增持」

長城證券表示，美團（ 03690）的價值核心，逐漸轉移到佔有消費者的消費時間及需求痛點的滿足。另外公司的各大業務線不斷拓展，但仍舊未達天花板。該行首予其「增持」評級，預計公司2022至2024年實現營收分別為2236.98億、2770.4億及3378.96億元。

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該行稱，在佔據用戶核心消費時間方面，今年美團「萬物到家」、「科技+零售」等戰略得到了充分落地。在不同產品矩陣佈局本地生活下，已形成互補、成熟、涵蓋面廣泛的服務生態系統。 同時美團旗下業務佔據了大量消費時間，經此初步推斷，美團相關業務覆蓋居民直接消費相關時間的46.8%。 對互聯網消費者而言，使用時間及場景等於消費習慣和消費頻率，該行認為美團在兩大核心競爭維度上，展現出了強大而稀缺的競爭力。

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該行亦提到，美團通過實惠及便利的服務，直擊Z世代的消費痛點。Z世代（1996到2010年出生）約佔中國總人口的17.6%，熱衷於便利及體驗型消費，同時該群體處於逐步進入職場的轉型階段，消費能力得到提升，為公司一大重要的用戶群體。而美團所提供的服務，其附加值匯聚在便利性和實惠性上，一方面在服務端滿足Z世代消費偏好，另一方面從價格端降低消費成本，能夠直擊主要消費人群痛點。

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撰文：鄭昊彤