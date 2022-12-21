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【膠袋徵費】下周六起膠袋收費增至1元 冷凍食品等膠袋費取消豁免

理財智慧 19:59 2022/12/21

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立法會早前通過優化膠袋徵費法例，由5毫加至1元，新措施將於本月31日（下周六）起生效，屆時每個塑膠購物袋的收費將提高至最低1元，而新安排亦會取消現時對盛載冰凍或冷凍食品塑膠購物袋的豁免。

【虛擬貨幣】加密貨幣暴跌及能源價格飈升 比特幣礦工Core Scientific申請破產【下一頁

【溫股知新】波幅漸細 明年再計

環境保護署副署長陸嘉健今日(21日)介紹新計畫時以到超市購買水果為例子，如完全無包裝又或並非有完全包裝的水果可以有膠袋，如果水果有膠盒、紙張或網袋包裝好就會介定為完全包裝，不會有免費膠袋，至於非氣密包裝的餐飲外賣，亦可獲免費膠袋。此外，他亦表示以往原則上買10個蘋果可取10個免費膠袋，而在新計劃實施後每單交易只能提供一個膠袋，除非有特殊情況才可獲多於一個免費膠袋。他認為市民需時適應冷凍食品的膠袋安排，因此當局會增加宣傳教育的工作。

【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

而在針對業界方面，環境保護署表示，零售業界要培訓前線員工辨識哪些產品在新安排下要收取膠袋費用，當局將設1個月寬限期，主要以勸喻為主。當局在首3個月亦會加強巡查，屆時會安排神秘顧客觀察商戶情況。

【有相睇】15 WESTERN STREET示位加入聖誕裝飾　參觀同時感受節日氣氛【下一頁

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撰文：鄭日棱

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立法會 零售 香港 膠袋徵費 經濟

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