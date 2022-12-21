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【新股IPO】上美股份2145明日掛牌 暗盤跌1.4% 收市報24.85元

股樓投資 20:05 2022/12/21

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內地多品牌化妝品公司上美股份（新上市編號:02145）將於明日（22日）掛牌，根據輝立交易平台顯示，其暗盤低開4.8%報24元，最高曾見25元，低見24元，暗盤收24.85元，較上市價25.2元，低1.4%或35仙，成交14.2萬股，涉349萬元。

同場加映：【溫股知新】波幅漸細 明年再計

上美股份宣布以招股價下限25.2元定價，其招股價範圍介乎25.2至29.8元；香港公開發售部分未獲足額認購，僅獲認購0.48倍，合共193.09萬股未獲認購香港發售股份已獲重新分配至國際發售。以每手100股計，一手中籤率100%，人人有份；聯席保薦人包括摩根大通、中金公司及中信証券。

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集資所得，主要用於品牌建設活動、提升研發能力、加強生產及供應鏈能力、增加銷售網絡廣度和深度和加強產品滲透率，以及改善數字化和信息基礎設施等。

同場加映：【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

 

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記者：張以正

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