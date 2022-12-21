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【不敵高科技】《阿凡達》續集採用高幀率製作　致多間日本戲院設備故障　

科技 20:00 2022/12/21

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全球影史票房冠軍《阿凡達》睽違13 年，終於推出續集《阿凡達：水之道》，並採用高幀率 （HFR）製作，為觀眾帶來逼真特效。然而，《阿凡達：水之道》在製作時的用心，部分日本觀眾未必能體驗到。

【擴充產能】Sony擬日本建新傳感器廠　鄰近台積電子公司芯片廠

據外媒《Engadget》報道，是次《阿凡達：水之道》的製作團隊採用HFR製作，在某些場景以每秒48格（48fps）的速度拍攝及播放，使電影中大量的特效和外星野生動物，看起來更逼真，增強3D動作場景流暢程度。

投影器不支援48fps　放映時頻故障

但由於以往在電影中使用的規格，一般使用每秒24格（24fps）的幀率拍攝及播放。加上，播放HFR電影需要最新的投影器，或對現有投影器進行升級。這令日本United Cinemas、Toho Cinemas，和109 Cinemas等多間連鎖戲院，在播映《阿凡達：水之道》出現設置故障，而不得不終止當下的場次，和向客人退款。

報道又指，是次《阿凡達：水之道》提供包括2D 48fps、3D 48fps和常規24fps多個格式。有部分戲隊為令電影順利播放，將原本的48fps格式，降低至24fps。相關故障事宜，直接影響《阿凡達：水之道》在日本的票房。

對此，涉事的United Cinemas和Toho Cinemas拒絕回應，109 Cinemas的所屬公司Tokyu Recreation和電影發行商，尚未有作出回應。

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責任編輯：殷凱怡

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