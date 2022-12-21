【券商點睇】料規模隨行業發展擴大 華西證券首予衛龍「買入」

華西證券據 Frost & Sullivan 數據表示，中國休閒零食規模已達8251億元，近5年年化增長6.1%，行業持續擴張為各企業帶來成長機遇。該行指衛龍（ 09985）聚焦的辣味休閒零食，未來5年有望實現9.6%年化增長，料隨著行業發展將持續擴大規模，強化競爭優勢。該行首予衛龍「買入」評級，預計2022至2024年歸母淨利潤分別為2.34億、9.26億及11.69億元。

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該行指，公司將辣條培育成國民大單品，衛龍亦成長為國民品牌，近幾年研發推出了魔芋爽、風吃海帶等多樣化產品，有望承接辣條成長，推動公司規模擴張。 衛龍辣條已經發展成為30億元的大單品，衛龍與辣條的強粘性將帶動衛龍辣條產品規模和市佔率提升，同時精裝款佔比持續提升，辣條業務量價均升。

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該行亦表示，魔芋爽正處爆發期，有望成為比肩辣條的產品，風吃海帶上市一年內的銷售額亦逾億元。兩者的快速爆發令公司蔬菜製品實現從2018年的不足3億元，到2021年的16.64億元的飛躍式增長。該行認為衛龍有望藉助建立產品的經驗，實現公司規模從五十億元跨越到百億元。

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撰文：鄭昊彤