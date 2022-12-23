【裝修攻略@iM網欄】健康裝修冷知識 乾凈無毒自來水

近年，隨着民眾的健康意識提升，愈來愈多人了解到確保自來水健康的重要性。市面上相關產品有濾水器、水機，以及洗水管服務。本文介紹的，是相當重要但少人認知的水管清洗服務。

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經本平台深入認識後，以下羅列五個關於清洗水管的常識重點：

誤解一：「自來水有問題嗎？水務局都說沒問題！」

正解一：水務局說的是由供水廠出來的水沒問題，不代表經過屋苑水管和單位水管後，水質仍沒問題。這也是為甚麼有些戶主發現自來水變黃。有參加防伏班的戶主在更換水管後，拍下照片，發現原來骯髒的程度真的令人驚訝。」

誤解二：「新裝修水管新簇簇，為甚麼還要洗？過幾年才洗吧！」

正解二：「新裝修的喉管自然不會有積垢的問題，但新裝的水管也有新裝的問題。首先是水管安裝時會遺留下接合劑及灰塵；其次是用來消毒水管的漂白粉或化學劑也會殘留，更難排除水管有銅銹和其他你不懂名字的雜質。以作者親身經驗為例，家中食水偶爾會出現一陣很難喝的金屬味（可能是貯久了），洗過熱水壺也沒幫助，但洗完水管後異味完全消失。」

誤解三：「只洗單位水管不洗屋苑的供水喉管也沒用吧？」

正解三：「屋苑水管水壓比單位內的大得多，不易積垢積銹。故此，清洗屋內水管已很足夠，例如，上面提及的來水異味問題，就已藉清洗單位水管得到解決了！」

誤解四：「有濾水器不就可以了嗎？」

正解四：「第一、水髒，濾芯損耗快，本身已是開銷；第二、家中不會每個水喉都有濾水器，洗水管能夠一次過淨化沖涼洗衣廚房廁所等所有來水。那麼，為甚麼濾水器不裝在水錶位，一次過濾全屋來水？這樣做法，除了濾芯很快報銷，另一個問題就是屋中水管可能已有骯髒物。濾過了的水通過全屋水管後，你敢立即喝進口嗎？

誤解五：「清洗了水管，不再需要使用濾水器了嗎？」

正解五：清洗水管與使用濾水器都能改善水質，兩者是相輔相成的。清洗水管後，濾水器的負荷自然減低，濾芯壽命會延長，反而降低了濾水器的消耗品開支；其次，水管再清潔，亦需要濾水器的除氯功能，才能獲得最佳水質；最後，清洗水管並非一勞永逸，仍需視乎水管品質決定隔多久清洗一次，濾水器可以作為保障水質的最後防線。

除了以上五點誤解，亦有戶主問：那水管應多久清洗一次？有沒有自助檢測方式？如何確保洗水管公司不會因為洗水管而令喉管受壓老化？

水管清洗頻密度，受水管的老化程度影響，因此，戶主不應不更換鐵喉而單單倚賴水管清洗。對於洗水管會否令喉管承受過大壓力，戶主其實可以選用「不以高水壓清洗」的洗水管服務。

篇幅有限，如戶主有興趣了解清洗水管的技術詳情，不妨向我們了解更多。

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作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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