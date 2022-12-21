【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】行山不一定要去山旮旯 近近哋跑上市區四大山

由漁護署舉辦的香港遠足挑戰原定在今個月底將會完結，不知道一眾山系男兒及山系女孩打完25個景點未？漁護署最近在香港郊野公園facebook表示因應有不少山友希望以多些時間去完成香港遠足挑戰，決定延長活動一個月至明年1月31日，大家可以趁著聖誕、新年及農曆新年假期走訪所有打卡景點。若完成25個站點打卡，將可得到多用途頭巾、運動手袖及保溫水樽，團體機構參加者若打齊站點更可得到畫了全港山野的運動大毛巾。由於運動大毛巾設計精美，不少山友都留言希望個人參加者也能夠得到，漁護署亦表示「我們會再研究研究」，大家也不要錯過，一起先打完所有站點吧！

▲ 漁護署宣布香港遠足挑戰活動延長至1月底。（圖片來源：香港郊野公園facebook專頁）

▲ 香港遠足挑戰團體大獎的運動大毛巾設計精美，不少個人參加者也想擁有呢！（圖片來源：香港郊野公園facebook專頁）

由於部分站點偏遠，例如荔枝窩、橋咀及標尖角等，如果不是跑開或行開山，要跑齊所有景點絕非易事，即使跑開亦都未必有那麼多時間去盡每一個地方。然而最近可能多了人去旅行，近幾個周末西貢山頭也不見得人頭湧湧，近日天氣涼快舒適，萬里無雲加上芒草處處，美景俯拾皆是，何不捉緊2022的尾巴去上山走番轉？

其實去行山，亦未必一定要去到西貢或者大東北等郊野或山旮旯地方才可去到，小弟透過早前介紹的GoWild山行者100打卡活動，認識到不少市區咫尺可達的山頭，隨時搭車搭鐵路就到左近，真正「轉個彎就到」山頂，以下簡單介紹幾個給大家。

窩仔山（又名主教山）— 86.6米

窩仔山最出名之事，非兩年前被人發現前深水埗配水庫險被清拆一事莫屬了，其後配水庫被列為香港一級歷史建築，水務署更於去年底舉辦導賞團供市民預約參與，由於導賞團經常爆滿（至明年一月底的導賞團已於今個月初爆滿），水務署後來加開自助導賞遊時段，我試過早一天預約也能去到，大家上山前記得不要錯過預約了。登記連結：https://bit.ly/3WgpXwg

▲ 前深水埗配水庫這景色令人想起英國Bath的美景。

要走上或跑上窩仔山，可以到附近大坑東遊樂場先寄存行李，再經棠蔭街山邊休憩處上山，若跑上山不用十分鐘就可到頂，山頂景色欠奉，但能到配水庫古蹟遊覽，細心欣賞本港首個以圓形築成的地下配水庫也十分值得，現場仿羅馬紅磚拱券及花崗石柱等建築，猶如去了歐洲旅行參觀歷史文物一樣。最近有報道指窩仔山淪露天公廁，小弟當天亦「有幸」現場見證，並有人肆意在現場放置運動健身設施，現場所見共有十張乒乓球枱，好不誇張，看來當局有需要正視一下。

▲ 窩仔山又名主教山。

▲ 誰又會想到窩仔山上會有十張乒乓球枱？

嘉頓山（又名喃嘸山）— 90米

去完窩仔山，如果有多半小時至一小時的時間，不如在巴域街方向落山，再一直跑至巴域街街尾，經美荷樓旁就可走上嘉頓山，其名稱主要來自山下附近的嘉頓廠房，俯瞰深水埗及石硤尾屋邨，並可眺望昂船洲大橋，為看日落及夜景熱點之一。

▲ 幾座市區山上山落山都以樓梯級為主。

▲ 眺望深水埗及石硤尾屋邨景。

採石山— 106米

採石山曾有石礦場而得名，相信住何文田的朋友都不會陌生，甚至經常上山晨運去。坐港鐵去亦十分方便，去到何文田站後，可到乾淨整潔的佛光街體育館寄存行李，再跑十分鐘左右即可到採石山山頂，遠眺啟德及東九龍美景。採石山山頂為何文田高地食水配水庫，同時為草地足球場，在球場內外跑圈亦可，十分舒服。

▲ 採石山可望啟德及東九龍一帶。

▲ 上到山頂還可以跑草地球場。

▲ 何文田高地食水配水庫亦有逾50年歷史。

▲ 常樂街花園有路直上採石山山頂，但較危險，建議由常和街路口上。

平山（又名大灣山）— 188米

平山位於佐敦谷公園旁，若想「近近地」上山，可以到順利邨體育館寄存行李，跑進佐敦谷公園最入之處就可沿樓梯直上山頂，居高臨下眺望東九龍各處。若想挑戰自己多一點，可以在九龍灣站出發，經彩福邨上彩榮里再上山。由於平山以前可以眺望啟德機場，故又俗稱為機場山。

▲ 平山佐敦谷公園入口就在緩跑徑旁。

▲ 彩福邨樓梯直上平山。

▲ 彩榮路公園亦有入口上平山。

除了這四座市區山，其實近樂富公園還有著名的格仔山（又稱九龍仔山），而佐敦谷附近的沈雲山（又名水塘山）、將軍澳鴨仔山（又稱魷魚灣山），以及柴灣西灣山等，全數山峰高度都不過200米，大家有時間也不妨發掘一下，可能你上到去方才發現，原來市區有這麼多山可行，對香港又認識多一點呢！

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

更多跑呀跑，跑咗去邊？@Clayton Lauw的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！