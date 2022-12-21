首置客結婚紀念日買樓贈太太　原業主SSD鬆綁明賺暗蝕沽貨　宇晴軒兩房728萬售

香港置業方文偉表示，市況不穩，有業主剛滿SSD即易手。長沙灣宇晴軒7座中層F室，實用面積約445平方呎，屬2房間隔，向北望園景。方文偉稱，原業主以約770萬元放盤約3個月後吸引外區客洽詢，雙方經議價後決定以728萬元易手，實用呎價約16,360元。據悉，新買家為首置客，心儀單位附有裝潢，而且環境寧靜，同時也是結婚紀念日，因此購買物業贈送給太太，新買家即睇即日決定入市。

資料顯示，原業主於2019年3月以約720萬元購入，剛SSD鬆綁，是次轉手帳面獲利8萬元，扣除洗費後，料業主虧蝕離場。

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