【Google新功能】Google Play家庭付款方案　增兒童「購買請求」新功能

Google多年前推出家庭群組（Google Family Group ）功能，讓用戶與家人共享Google的產品和訂閱服務。Google昨（20日）宣布，添加兒童「購買請求」功能，讓家庭管理員控制兒童用戶的購買行為，以及為家庭群組增設成員通用付款方式。

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Google於其官方網誌發文指，針對有兒童用戶的家庭，增加了「購買請求」功能。當家庭群組中的兒童用戶，在應用程式商店中進行交易時，該兒童帳戶會實時向家庭管理員發出購買請求。家庭管理員則會在其設備上，接收到「關於應用程式或應用程式內購買的重要訊息」通知。屆時，家庭管理員可以自行判斷批准或拒絕相關的交易。另未經家庭管理員的許可，兒童用戶將無法查看或使用家庭管理員的付款方式。

▲ （Google官方圖片）

另增設成員通用付款方式

此外，家庭群組中的家庭管理員，現可以設定其家庭付款方式，讓使用不同Android設備的家庭成員，共享一種付款方式，即所有家庭成員可直接使同一信用卡進行付款。如果家庭成員使用已設定的家庭付款方式，所有交易將可於Google Play的訂單歷史記錄中查看。

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責任編輯：殷凱怡

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