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【虛擬貨幣】加密貨幣暴跌及能源價格飈升 比特幣礦工Core Scientific申請破產

環球政經 19:02 2022/12/21

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外媒引述知情人士報道， 美國加密礦業公司Core Scientific Inc （美：CORZ）於周三（21日）於德州申請破產保護，但將繼續正常運營，不會清算。

由於近期加密貨幣價格暴跌以及能源價格飈升，比特幣礦商的盈利能力下跌，承受著巨大壓力，其他主要加密貨幣貸方如Celsius Network及Voyager Digital Ltd亦先後宣告破產。

同場加映：【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts


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記者：何珊如

 

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