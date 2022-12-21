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【高息股】日本城母企半年多賺16% 毎股派中期息0.12元

股樓投資 19:10 2022/12/21

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日本城母企國際家居零售(01373) 公布中期業績。截至今年10月止中期純利1.1億元，按年升16％，每股派中期息0.12元。期內收入13.8億元，升5.5％；毛利6.4億元，升5％。

旗下抖音帳號粉絲突破百萬 新東方在線炒上6%創一年新高  詳情請看【下一頁

【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

國際家居零售表示，集團為顧客提供各種各類價格相宜的家居產品和日常必需品，並未受到整體市場環境變化嚴重影響。 集團繼續提升自我成為應變迅速而靈活的企業，從而應對不可預測的變化，以鞏固穩健的基礎發展 業務。 此外，集團繼續優化產品組合，為每個產品類別提供明確的展示區域，並改善空間管理以增加每個 店舖的銷售額，從而增加收入。此外，通過針對銷售和營銷資源安排以及銷售分析在每個促銷和營銷活動部署上做好工作，提高銷售效率。 除積極豐富產品種類外，亦順應市場的趨勢檢討產品組合，並增加代工產品「OEM」的比重， 以把握更多市場機遇及擴大客戶群。此外，受整體同店銷售增長及平均每筆交易額增加等利好的因素帶動下，集團各市場收入均見上升趨勢。

集團補充，將繼續探索不同方式以拓寬於新加坡市場的收入來源。除了自營網店及第三方經營的電子平台外，集團不斷專注於增加產品的種類和豐富產品組合，借助香港，廣州和義烏等地的採購部門增加產品組合，並利用其在中國的倉庫設施來提高成本效益。

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撰文 : 李尚毅

國際家居零售（01373） 港股

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