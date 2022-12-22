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女星瞓敞開棺材演戴妃遺體《王冠》不敬死者捱轟

環球社會熱點 08:05 2022/12/22

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Netflix原創劇集《王冠》（The Crown）正拍攝第6季，將會交代戴安娜王妃1997年於巴黎車禍的情節。英媒指片方要求女演員伊莉莎白戴比基，躺臥在棺木中扮演戴安娜遺體，引起劇組成員不滿片方對戴妃不敬。

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曾主演《TENET天能》而聲名大噪的澳洲女星伊莉莎白戴比基，於《王冠》第6季會繼續飾演戴安娜（Princess Diana）。

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第六季將有多處具爭議的劇情，包括戴安娜於巴黎與男友多迪阿法耶茲（Dodi Al-Fayed）遭狗仔隊追逐，發生車禍後由醫護搶救、不治及喪禮等情節。

英媒《太陽報》報道，劇組目前正拍攝車禍情節。片方要求伊莉莎白戴比基躺入敞開的棺木假扮成戴安娜遺體，而牧師則為其主持喪儀。

劇情更會涵蓋時任王儲查理斯（Prince Charles III）步入現場後淚流滿面的畫面，並堅持要為去世的戴安娜尋找遺失的一隻耳環。

《太陽報》引述消息人士指，劇組人員拍攝時感到非常不舒服，認為片方為收視率不惜一切代價，但上述場景對已逝去的戴妃極其不敬，應該禁播相關情節。

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據悉，部分演員明顯對相關情節感到不安，也有人擔心戴妃兩名兒子威廉王子（Prince William）和哈里王子（Prince Harry），會因戴妃去世情節而再度憶起年幼喪母的心理創傷。

Netflix發言人10月曾表示，第6季不會重演戴妃車禍的具體時刻，將保持最大的尊重和關懷來處理戴妃的死。

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責任編輯：鄭錦玲

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