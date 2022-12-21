【日圓反彈】日圓匯價反彈即加價　零售商坦言對生意有輕微影響

▲ 市民近期追捧的日本水果是士多啤梨、香印提子及蜜瓜。(受訪者提供圖片)

日圓匯價於20日早上開始有反彈的趨勢，加上聖誕旺季下有更多港人「返鄉下」飛日本，有零售商戶坦言對生意有輕微影響。

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Bless行政總裁陳振康反映，日圓反彈的確對生意有輕微影響，水果的來貨價上升了約3%，亦隨之上調零售價。

陳認為，隨着日本放寬邊境政策，匯率上升在所難免，加上鮮活食品的價格本來就泛動，故對消費者而言未必算有太大衝擊。

而且他提到，今年的日本水果來貨價按年下跌了約1成，現時重加數個百分比未算太多。加上近期的空運堵塞情況比年初大有改善，庫存量穩定，市民近期追捧的日本水果是士多啤梨、香印提子及蜜瓜。

邊境放寬影響較大

代購平台小松屋負責人陳先生則表示，該企的產品價格與匯率直接掛勾並每日更新，故已可看到即時影響，價格直接上升了5至6%，惟運費方面則暫未有加價的打算。「運費於6月初上調過一次，當時的匯率約在6.1，所以我們現在仍有緩衝的空間，除非再升約5至10%，否則短期內未會再次加價。」

他認為，匯價的影響遠不及市民到日本旅遊親自購物影響大。「有約2成客人於疫前每年就飛日本5至6次，邊境放寬後他們當然就親自去購買，亦有部分客人可能把預算從零售，改為用來買演唱會及樂園的門票」。

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記者：李智美