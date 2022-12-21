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【Wi-Fi 6普及化】香港寬頻夥TP-Link推回收舊路由器獎賞　擬部署「智能家居即服務」

科技 19:04 2022/12/21

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香港寬頻持股管理人及產品發展及管理主管（住宅方案）許偉文（左起）、TP-Link產品營銷主管黎健豪表示，由即日起至2023年2月15日期間，登記指定HKBN TP-Link Wi-Fi 6方案的用戶，在回收舊路由器後，最多可獲取總值超過500元的獎賞。（湯致遠攝）

本港的電訊及科技服務供應商近年陸續推出不同創新智能家居解決方案，包括提供新一代Wi-Fi 6路由器的服務方案，應對智能家居部署需求。香港寬頻HKBN今（21日）宣布夥拍TP-Link推出「Wi-Fi 6方案升級回收雙重賞計劃」，同時是首次以環保方式推動Wi-Fi 6普及化。登記指定HKBN TP-Link Wi-Fi 6方案的用戶，在回收舊路由器後，最多可獲取總值超過500元的獎賞，包括KFC電子禮券。

香港寬頻持股管理人及產品發展及管理主管（住宅方案）許偉文指，盼此後繼續透過更多低門檻的月費方案及優惠來吸新客戶，同時促進減廢回收的風氣，以推動實踐ESG（環境、社會和企業管治）目標。

由即日起至2023年2月15日期間，用戶在其網站或專門店申請一站式寬頻連Wi-Fi路由器安裝支援的香港寬頻Wi-Fi方案；或於各大電腦商場指定店舖【參與計劃詳情按此】購買特定型號的TP-Link Wi-Fi 6路由器自行安裝，均可參加上述回收獎賞計劃。

    點擊圖片放大

是次指定的月費方案合約期為24個月，包括TP-Link Wi-Fi 6/6E路由器、家居Wi-Fi服務、6個月HKBN SAFE網絡安全防護及防毒軟件。合約完結後，亦無須歸還路由器。TP-Link產品營銷主管黎健豪補充：

該方案中共提供8種型號的TP-Link路由器，如三頻Mesh路由器、專為電競迷而設的路由器、Wi-Fi 6E路由器等。

    點擊圖片放大

HKBN：正部署「智能家居即服務」　將有Wi-Fi 6E服務計劃

本港近年正步入「智慧」當道的時代，許偉文還指出，留意到愈來愈多家居用戶追求更完善的智能家居系統，盼有更全面的支援，包括：

以WiFi 6應對智能家居中有大量物聯網（IoT）佔用頻寬資源的狀況，解決在安裝及設定IoT裝置方面的疑難等。

因此，該企亦正積極部署新計劃，盼以智能家居即服務解決方案（Smart Home as a Service，SHaaS）作為其中一種配套。另針對Wi-Fi 6E服務計劃，他則表示「很快會再有新公布」。

記者：張寶燕

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