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【NBA】太陽隊料312億賣盤 美按揭大亨勢成新班主

環球社會熱點 09:05 2022/12/22

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美國國家國家籃球協會（NBA）鳳凰城太陽隊的班主Robert Sarver因涉及醜聞，一直傳出賣盤消息。美國揭揭企業聯合批發按揭（United Wholesale Mortgage）的行政總裁Mat Ishbia預計，將以40億美元價格收購太陽及女子隊，估計最快可在明年3月完成交易。

奧巴馬傳加入財團買NBA球隊 名宿想一齊投資 【下一頁】

Mat Ishbia被指同意以40億美元（約312億港元），收購Robert Sarver手中多數的太陽隊（Phoenix Suns）及鳳凰城水星隊（Phoenix Mercury）股權。交易如果順利完成，將是NBA史上最昂貴的球隊賣盤價格。

交易預計在未來數周完成，然後需要等待NBA賽會及班主董事會核准賣盤，易手過程才算完成。但董事會最快到2023年3月才再開會，即Mat Ishbia或最快屆時才正式成為太陽班主。但如果NBA審批提前完成，班主董事會亦可以召開視像會議商討交易。

    點擊圖片放大
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Kobe Bryant千金不堪狂迷騷擾 入稟法院申請禁制令 【下一頁】

Mat Ishbia周二（20日）發表聲明，對即將成為太陽隊（Phoenix Suns）及鳳凰城水星隊（Phoenix Mercury）新班主感興奮。他指兩隊均有巨大球迷層，並十分享受過去數月間在鳳凰城感受到的活力。

財經雜誌《福布斯》（Forbes）估計，年僅42歲的Mat Ishbia淨資產約有51億美元（約398億港元）。Mat Ishbia過往亦曾是專業籃球員，曾代表密歇根州立大學（Michigan State University）出戰全美大學體育聯盟（NCAA），並在2000年贏得籃球冠軍。

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責任編輯：吳漢培

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