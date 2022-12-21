【美股焦點】華府擬禁止所有政府裝置下載TikTok 或將嚇跑廣告商

外媒周二（20日）引述專家報道，指一項禁止聯邦僱員在政府設備上下載TikTok 的提案或將在本周通過，將打擊該公司的聲譽，甚或嚇跑其廣告商，

社交媒體平台TikTok在美國估算有近1.3億用戶，華府因擔心中國政府利用TikTok，以審查及監視美國用户的國家安全為由，一直對其調查以及監管。

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白宮、國防部、國土安全部和國務院等多個聯邦機構，及19個州份，早前已立法禁止所有僱員於政府裝置下載TikTok，是次提案將進一步延至全國。

TikTok其後在聲明中回應，指對有關禁令感到失望，因該禁令為「一種無助於促進國家安全利益的政治姿態，而不是鼓勵政府結束對其的國家安全審查。」

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記者：何珊如