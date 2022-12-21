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【業績｜信貸】Aeon信貸首三季多賺3%　第四季將推節日及稅季優惠

股市 19:25 2022/12/21

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【業績｜信貸】Aeon信貸首三季多賺3%　第四季將推節日及稅季優惠

AEON信貸財務 （00900） 公布截至11月底止首三季度業績，期內收入按年增15.2%至8.87億元；溢利按年增2.9%至2.5億元。

以業務劃分，利息收入按年增14%至7.43億元；信用卡發卡業務按年增25.4%至5307.2萬元；信用卡收單業務收入按年增2.5倍至2265.8萬元；保險收入按年少9%至1914萬元；手續費及逾期收費按年增1.1%至4924.5萬元。

集團指隨酒店檢疫及社交距離措施放寬，第三季度逐 步回復，但全球加息影響香港樓市及股市，限制回復幅度；旅遊業仍受抗疫措施影響，令海外旅客訪港意慾減退。

保險中介業務方面，AEON期內與安達人壽保險以新分銷合作夥伴關係拓展線下及線上保險銷售渠道，方便客戶接觸及購買保險產品；為改善客戶體驗，集團於康怡、黃埔及元朗分行進行翻新工程；信息科技發展方面， 集團繼續投放資源推進新信用卡、貸款系統項目，及更換網上會員及手機應用系統，確保新系統如期投入運作。

AEON預計第四季度隨航班載運力恢復及社交距離放寬，將帶來更多銷售機會，本港基準利率上限或影響集團息差。今季將推行「AEON信用卡激 • 賞 • 祭」刺激節日期間的銷售增長，及「AEON稅 • 貸易稅務 貸款現金回贈」以滿足客戶稅季需求。

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記者：宋佩恩

保險公司 人壽保險 業績公布 Aeon 信貸（00900） 元朗 保險產品 加息 稅務 信用卡
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