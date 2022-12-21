【有相睇】15 WESTERN STREET示位加入聖誕裝飾　參觀同時感受節日氣氛

由萬科香港發展的西營盤15 WESTERN STREET，於聖誕佳節期間為示範單位加入聖誕裝飾元素，及帶來萬科吉祥物「樂豆」，單位包括25樓A室1房單位及25樓C室開放式單位，讓參觀人士在參觀示範單位的優質間隔及景觀之餘，亦同時感受普天同慶的節日氣氛。

15 WESTERN STREET合共105伙，戶型涵蓋開放式至三房，項目鄰近西營盤港鐵站，與中上環核心商業區只一站之隔，區內知名優質學府林立，獲得家庭客垂青，屬自住及投資首選區域之一。其中開放式單位更配備由意大利傢俬品牌「Clei」量身訂製變型傢俱，可作為書桌及睡床兩用，床架、枱面以及床墊全由意大利訂造，享受靈活運用空間之方便。

萬科香港執行董事兼副總經理周鉻禧向傳媒展示15 WESTERN STREET示範單位聖誕佈置。截至12月20日止，15 WESTERN STREET累計售出85伙，佔全盤單位總數105個的81%，平均成交呎價30,726元，套現近8.6億元。

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