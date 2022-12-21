  • 18°C
香港時間 : 20221221日 (週三) 19:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【有相睇】15 WESTERN STREET示位加入聖誕裝飾　參觀同時感受節日氣氛

股樓投資 18:52 2022/12/21

分享：

分享：

由萬科香港發展的西營盤15 WESTERN STREET，於聖誕佳節期間為示範單位加入聖誕裝飾元素，及帶來萬科吉祥物「樂豆」，單位包括25樓A室1房單位及25樓C室開放式單位，讓參觀人士在參觀示範單位的優質間隔及景觀之餘，亦同時感受普天同慶的節日氣氛。

15 WESTERN STREET合共105伙，戶型涵蓋開放式至三房，項目鄰近西營盤港鐵站，與中上環核心商業區只一站之隔，區內知名優質學府林立，獲得家庭客垂青，屬自住及投資首選區域之一。其中開放式單位更配備由意大利傢俬品牌「Clei」量身訂製變型傢俱，可作為書桌及睡床兩用，床架、枱面以及床墊全由意大利訂造，享受靈活運用空間之方便。

萬科香港執行董事兼副總經理周鉻禧向傳媒展示15 WESTERN STREET示範單位聖誕佈置。截至12月20日止，15 WESTERN STREET累計售出85伙，佔全盤單位總數105個的81%，平均成交呎價30,726元，套現近8.6億元。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

 

同場加映【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

同場加映【溫股知新】波幅漸細 明年再計

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 蔡子俊

15 WESTERN STREET 萬科 西營盤 私人屋苑

上一篇文章

【中小企導航@iM網欄】以商為善 新一代企業營運觀念

下一篇文章

【周大調富格曲@iM網欄】深受民眾喜愛 阿根廷勝利之歌《Muchachos》

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

唔洗四百萬於港島上車　海灣華庭原則兩房395萬售
唔洗四百萬於港島上車　海灣華庭原則兩房395萬售
【貨幣政策】日圓急升！ 日本央行公布調整大規模貨幣寬鬆政策
【貨幣政策】日圓急升！ 日本央行公布調整大規模貨幣寬鬆政策
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【著數優惠】毛孩聖誕送暖行動年度愛心企劃 支持16家愛護動物組織 捐款可享購物優惠及作扣稅用途
【著數優惠】毛孩聖誕送暖行動年度愛心企劃 支持16家愛護動物組織 捐款可享購物優惠及作扣稅用途
【慳到盡老公】台星緊急剖腹生仔 老公 : 坐完月後記得還手術費
【慳到盡老公】台星緊急剖腹生仔 老公 : 坐完月後記得還手術費
【美股焦點】Tesla傳將在墨西哥建超級工廠 投資金額或終達100億美元
【美股焦點】Tesla傳將在墨西哥建超級工廠 投資金額或終達100億美元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款