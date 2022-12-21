【中小企導航@iM網欄】以商為善 新一代企業營運觀念

在大部份企業管理者的觀念中，營運企業的目標就是單純地為投資者爭取最大利潤。翻查過去數百年的商業歷史，我們不難發現在執行這些商業活動的過程中，其實不斷地消耗天然資源，為地球帶來難以修復的環境破壞；同時，為支援這傳統管理觀念而發展出來的社會制度導致貧富懸殊，釀成不少社會問題。傳統的管理手法對環境、社會確實做成很多不可挽回的損害，諸如環境污染、地球暖化、貧富懸殊、勞工剝削等。因而，有一些企業家萌生「以商為善 (Business for Good)」 的想法，他們認為除了關注投資者以外，企業應考慮在營運過程中，所執行的商業活動對其他持份者的影響，如員工、環境等，從而衍生「共益企業 (B Corporation)」的概念。

甚麼是「共益企業」?

「共益企業」源自三名美國企業家Jay Coen Gilbert、Bart Houlahan及Andrew Kassoy。在成功營運自己的企業後，他們體會到企業對社會的巨大影響力。他們認為企業不單要為投資者創造財富，同時亦為不同持份者創造利益。同時，企業成功與否不應以規模及生意額作為唯一定義，對社會及環境生態作出的貢獻亦是企業成功的指標之一。為拓展這個概念，他們認為必須建立一套標準，讓企業跟從，並作出持續的改善。於是在2006年他們創立了非牟利組織B型實驗室（B Lab）及相關的認證標準推動「共益企業」。

「共益企業」除了追求賺取利潤外，同時亦會對社會或環境生態問題上負上企業責任，希望以自身商業力量改善社區的經濟、環境和社會狀況，回應社會需要，推動社會發展。他們同時創立一套認證機制，企業需要通過認證，才能成為「共益企業」。截至目前為止，全球共有約4,000間企業獲此認證，其中包括天然美裝產品品牌The Body Shop，眾籌平台Kickstarter及戶外用品品牌Patagonia。而香港現時共有17間「共益企業」，其中包括位於荃灣的旭逸酒店和官塘的The Wave。

如何成為「共益企業」?

要成為認證的「共益企業」，公司先要完成涵蓋公司治理、員工、環境、社區和影響力五大方向的“B影響力評估（B Impact Assessment）”。評估總分為200分，企業需達到80分，並承諾把承擔社會及環境的責任納入公司章程，才可向B Lab 申請認證。香港及澳門地區的企業可以向B Lab HK and Macau ( www.blabhkm.com ) 查詢。

為了我們的下一代，企業是否需要考慮引入「共益企業」這營運概念，值得每位企業管理者深思。

作者_盧威林博士 簡介： 威博顧問有限公司總經理暨首席顧問 企業升級轉型專家，擁有23年以上的專業管理顧問及培訓經驗，曾協助不同產業內企業、公營機構及政府部門優化組織結構及提升營運效率，客戶遍佈粵港澳大灣區，對粵港澳大灣區政策及優惠具相當的認識。近年主力協助香港企業應用數碼分析工具進入國內市場及實施商業模式革新。

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