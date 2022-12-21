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【大行報告】 瑞信指互聯互通擴容下 港交所收入料增約1.8% 股價有望繼續「跑贏大市」

股樓投資 18:16 2022/12/21

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中國證監會與香港證監會周一（19日）聯合公告，兩地互聯互通機制將進一步擴容，港交所（00388）最直接受惠，近日股價雖隨大市反覆回吐，但由低位209元計，一個半月累升逾56%。

同場加映﹕【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

瑞信發表研究報告指，中港兩地監管機制聯合宣布互聯互通機制將進一步擴容，估計實施後將帶動北向交易量增加30%，佔年初至今A股市場總交易額約85%。然而，由於目前在港主要上市外國公司數量不多且交易量有限，因此預計新安排實施後對南向交易的影響微乎其微。

【恒指目標】 光大證券﹕明年恒指目標23000點 重點推薦8隻股份（附目標價）【見下頁

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該行表示，假設總交易額增幅與滬港通北向交易額增幅相同，據2023財年的收入及交易預測，估計港交所（00388）收入將因而增長約1.8%，涉及約3.85億元，因此予其「跑贏大市」投資評級，目標價340元。

同場加映﹕【溫股知新】波幅漸細 明年再計

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記者：郭秀慧

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