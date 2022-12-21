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【vivo新機】搭載Dimensity 9200＋V2雙芯片　vivo X90系列今起接受預購

科技 18:15 2022/12/21

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自vivo主打高端影像能力的vivo X90系列在11月曝光後，其實際推出時間遲遲未有消息。vivo今（21日）終於宣布，即日起接受預購X90系列，並將於2023年1月12日正式推出市場。

【手機世仇】三星新世界盃廣告　再嘲諷蘋果未出摺機

vivo X90和vivo X90 Pro均配備6.78吋AMOLED螢幕，採用MediaTek Dimensity 9200 處理器和新一代自研V2雙芯片技術，搭配12GBRAM + 8GBROM 內存融合3.0技術，提升常規CPU效能、GPU圖像處理效能、遊戲、影像、連接和運行速度。

該系列的相機採用經典三攝佈局，分別為50MP IMX866主攝、12MP人像、12MP IMX663超廣角組成，支持dTOF激光對焦傳感器，及vivo聯合蔡司研發的蔡司鍍膜光學鏡頭。新增的「4K超感光夜景攝錄功能」和「臻彩夜景視頻功能」，將最受外界關注的影像能力進一步升級。

vivo宣佈，X90系列將於2023年1月12日於各大經銷商及vivo網上商店正式發售。由即日起至2023年1月11日期間，客戶可經指定經銷商登記預購。在活動期間成功預購的客戶，可獲贈包括無線藍牙耳機、賀年福袋、額外12個月vivo原廠保養等禮品，總值高達2000元。

X90系列預購禮遇：

  • X90 Pro預購禮遇（總值高達$2000）：
    • 1/ vivo 全新TWS 3真．無線藍牙耳機
    • 2/ 日本精緻美酒
    • 3/ vivo 精美賀年福袋
    • 4/ 額外12個月vivo原廠保養
  • X90 預購禮遇（總值高達$1600）：
    • 1/ V.Friends TWS真．無線藍牙耳機
    • 2/ 日本精緻美酒
    • 3/ vivo 精美賀年福袋
    • 4/ 額外12個月vivo原廠保養

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責任編輯：殷凱怡

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