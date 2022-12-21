靈實司務道寧養院擴建籌款　積極推動晚晴服務發展

▲ 靈實慈善專場《福星高照喜迎春》早前於西九文化區戲曲中心大劇院舉行，靈實行政總裁林正財醫生(左三)與行政長官辦公室主任葉文娟女士（左四），向三位主角李秋元先生（左一）、梁兆明先生（左二）及汪明荃博士（右四）獻花，並向福陞粵劇團、寧養院及受惠者代表致送紀念品。

當面對身體衰退甚至死亡，患者往往要飽受身心的雙重折磨，所以適切的治療、有尊嚴的照顧和心靈的平安，實在尤其重要。為實踐「用愛擁抱晚晴」的服務理念，基督教靈實協會的司務道寧養院（下稱寧養院）透過籌款，以支持寧養院擴建及服務發展計劃。早前，靈實更與「福陞粵劇團」合作舉辧慈善專場《福星高照喜迎春》，期望能讓更多有需要人士受惠。

▲ 《福星高照喜迎春》精彩片段

▲ 《福星高照喜迎春》精彩片段

多年來，寧養院秉承「尊重生命．改變生命」的精神，透過設計和拓展人性化的服務，用心照顧體弱長者、長期病患者及末期病人與其家人的需要，過往已為2,600多位服務使用者提供涵蓋紓緩治療、復康及靈性關懷的全人照顧。要維持現有的服務質素及推動新項目，實在有賴善心人的捐助和支持。其中自2014年推出的慈惠病床計劃，透過善長的慷慨捐助，至今讓400多名基層晚期病人，免費享用長期護理及善終寧養服務，讓他們在有尊嚴、被愛護下走畢人生最後旅程。

為結合社會資源、進一步完善晚晴服務，及將尊重生命的精神廣傳，靈實一直期望將醫療及安老結合，故寧養院擴建後會把日間護理中心一體化，除了提供更多的日間護理和復康服務，更為一些選擇家居治療的病人提供舒適、便利的服務，例如晚期病人可以隨時到日間中心接受定期的復康護理。

▲ 寧養院副院長黃建成醫生，期望透過慈善專場讓更多人認識寧養院服務，大力支持和援助更多有需要的病人。

在擴建計劃當中，教研中心也是一大重點。院舍繼續研究、優化長者的醫療和護理，從而培訓更多人才，加強護理服務的質素。寧養院的擴建確實是很大型的發展項目，但面對善終服務的需求上升，靈實現在行的這一步，是為將來跨進一大步而做好準備。靈實感恩福陞粵劇團理念一致，與各位善長攜手為社會弱勢的福祉而出力。靈實希望每一位院友、以至其家人都得到最合適的陪伴和照顧，讓逝者善終，生者善別。

捐款熱線：2703 3290 / 2703 3250

(特約)