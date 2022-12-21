  • 18°C
香港時間 : 20221221日 (週三) 19:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2023展望】富途：料明年大市先低後高　恒指可高見23000點

股市 18:30 2022/12/21

分享：

分享：

港股11月開始出現連番反彈，富途證券指11月中至12月初的兩周，港股好倉交易金額拉升125%。該行分析師預期，明年大市將呈先低後高的V形走勢，恒指低位反彈後可望挑戰23000點，又提到旅遊、科網、地產板塊將有價值重估，相關股份值得吸納。

股市整固後可再現升浪

富途交易部高級分析師陸秉鈞指短期累積龐大升幅後，加上外圍經濟環境不明朗，預計明年股市可能於第一季尾或第二季再次出現較顯著調整。從技術因素看，恒指在16138點至16829點留下一個大型裂口。若恒指能補回此裂口，加上市場憧憬下半年美國減息預期，股市有機會在整固後再現顯著升浪。

他指目前市場預測2023年恆指的每股盈利增長15%，但考慮到明年歐美經濟衰退或對中國經濟造成衝擊，而內地階段放寬防疫政策的利好因素亦有滯後作用，保守計算恒指可以高見23000點。

旅遊板塊受惠價值重估

該行另一高級分析師毛君豪認為隨著內地防疫新十條出台，旅遊板塊可受惠明年價值重估。今季以來，多家內地航空公司，等宣佈恢復國際航班，在防疫措施逐步放寬下，內地網上旅遊服務商的平台機票搜尋量亦見急增。若內地進一步恢復出境旅遊，旅遊服務商收入可隨之增加。

此外，科網股現時估值已充份反映行業監管常態化，而且自從今年下半年開始，內地多次強調平台經濟規範健康發展及指出電子遊戲產業的實質價值，預期對龍頭科網股企業，如騰訊控股 （00700） 及網易 （09999） 的聚焦可望由監管變為支持發展，料成為明年估值回升的催化劑。

富途亦看好本地地產股，指來年加息幅度不變但節奏將較今年減慢，加上近日中港兩地頻傳通關消息，如政府積極吸納專才來港，對於租金有正面影響，對樓價也有一定支持。而且近期新盤開賣呎價未有出現減價促銷，反映發展商對樓市購買力有信心，首選新鴻基地產 （00016） ，建議可於第一季候底吸納並中長綫持有地產股。

【石Sir一周前瞻及異動股】香港交易所、中國食品、蒙牛乳業（立即收看）

相關文章：

【2023年展望】木星資管看好明年新興市場股市　具三大催化劑

【內房危機】大摩：內房銷售明年中料可回復正數　調高內房行業評級至「吸引」、升內房股目標價

編輯：葉志偉

港股 騰訊控股（00700） 新鴻基地產（00016） 網易－S（09999） 恒生指數 板塊 中國
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！

立即領取

上一篇文章

【中港通關】盛傳內地快將全面開放、餐飲股炒起　惟中金提醒：餐飲旅遊短期仍受壓

下一篇文章

【美股期貨】道指期貨升256點　納指期貨升0.6%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股市況】北水錄3.5億元淨流入　買中電信中移動沽快手美團　恒指夜期升28點（不斷更新）
【港股市況】北水錄3.5億元淨流入　買中電信中移動沽快手美團　恒指夜期升28點（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升256點　納指期貨升0.6%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升256點　納指期貨升0.6%（不斷更新）
【儲蓄調查】家用平均「公價」幾多？7成年輕港人有畀家用習慣　港人平均每月儲幾多錢？
【儲蓄調查】家用平均「公價」幾多？7成年輕港人有畀家用習慣　港人平均每月儲幾多錢？
【日圓匯價】外匯專家：日圓兌港元未來3個月恐見7.1算　日圓走強將「見位破位」
【日圓匯價】外匯專家：日圓兌港元未來3個月恐見7.1算　日圓走強將「見位破位」
【恒指夜期+ADR】夜期收市升22點　滙豐ADR揚（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升22點　滙豐ADR揚（不斷更新）
【日圓匯價】日本央行意外轉鷹、日圓兌港元撲5.9算　黑田東彥不認加息（第二版）
【日圓匯價】日本央行意外轉鷹、日圓兌港元撲5.9算　黑田東彥不認加息（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款