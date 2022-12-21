【2023展望】富途：料明年大市先低後高　恒指可高見23000點

港股11月開始出現連番反彈，富途證券指11月中至12月初的兩周，港股好倉交易金額拉升125%。該行分析師預期，明年大市將呈先低後高的V形走勢，恒指低位反彈後可望挑戰23000點，又提到旅遊、科網、地產板塊將有價值重估，相關股份值得吸納。

股市整固後可再現升浪

富途交易部高級分析師陸秉鈞指短期累積龐大升幅後，加上外圍經濟環境不明朗，預計明年股市可能於第一季尾或第二季再次出現較顯著調整。從技術因素看，恒指在16138點至16829點留下一個大型裂口。若恒指能補回此裂口，加上市場憧憬下半年美國減息預期，股市有機會在整固後再現顯著升浪。

他指目前市場預測2023年恆指的每股盈利增長15%，但考慮到明年歐美經濟衰退或對中國經濟造成衝擊，而內地階段放寬防疫政策的利好因素亦有滯後作用，保守計算恒指可以高見23000點。

旅遊板塊受惠價值重估

該行另一高級分析師毛君豪認為隨著內地防疫新十條出台，旅遊板塊可受惠明年價值重估。今季以來，多家內地航空公司，等宣佈恢復國際航班，在防疫措施逐步放寬下，內地網上旅遊服務商的平台機票搜尋量亦見急增。若內地進一步恢復出境旅遊，旅遊服務商收入可隨之增加。



此外，科網股現時估值已充份反映行業監管常態化，而且自從今年下半年開始，內地多次強調平台經濟規範健康發展及指出電子遊戲產業的實質價值，預期對龍頭科網股企業，如騰訊控股 （00700） 及網易 （09999） 的聚焦可望由監管變為支持發展，料成為明年估值回升的催化劑。

富途亦看好本地地產股，指來年加息幅度不變但節奏將較今年減慢，加上近日中港兩地頻傳通關消息，如政府積極吸納專才來港，對於租金有正面影響，對樓價也有一定支持。而且近期新盤開賣呎價未有出現減價促銷，反映發展商對樓市購買力有信心，首選新鴻基地產 （00016） ，建議可於第一季候底吸納並中長綫持有地產股。

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編輯：葉志偉