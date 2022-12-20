【虛擬貨幣】印度中央銀行行長：下次金融危機將來自私人加密貨幣

印度央行行長Shaktikanta Das周三（21日）警告說，下一次金融危機將來自私營加密貨幣（private cryptocurrencies），並指他仍然認為應該禁止加密貨幣。

Shaktikanta Das隨後補充，指加密貨幣沒有潛在價值，並對宏觀經濟和金融穩定構成風險。

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印度央行於2018年4月曾公布禁止境內的加密貨幣交易，以致一眾加密貨幣交易中心退出印度市場，但印度最高法院隨後在2020年3月推翻該禁令。



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記者：何珊如