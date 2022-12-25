【山地悠遊人生@iM網欄】遊加勒比海島國 可愛的加勒比海人

來加勒比海已經第十天了，遇到的人都是豪邁奔放熱情，不區小節，沒條理，但亂中有序。在路上碰到陌生人都會說聲早安、午安。街上充斥着大麻的味道，物價超貴，最便宜的是啤酒，約2美元一小瓶，街頭巷尾最擁擠的永遠是酒吧。

機場都超小，每次有飛機到達或出發，都擠得不能動，可官員才不管你有多趕時間呢，先來一句：你今天過的怎麼樣？然後連續五六個問題，永遠慢條斯理。

剛下飛機，詢問巴士站在哪裏，得到的答案是，今天星期天，航班不多，沒有巴士。打的25美元去市區後，可以轉乘巴士去預定的「青旅」。直接打的去旅館要60美元。我說沒有錢，職員熱心協助找朋友看看能否幫忙，最後沒有找到，同機的人都走光了，我一個人站在機場，這時來了一輛越野車，是個女司機，我問可以送我去市中心的車站嗎，她說好。原來她是專門做遊客接送服務的，剛才送一位客人到機場，雖然她是做生意的，也願意免費載我。

吃地道菜，覺得好，跟老闆娘訂了兩條魚第二天中午再來，滿懷期待去到餐廳，餐牌寫着有魚，旁邊兩個客人都在食魚，老闆娘竟然說她早上去市場沒有買到魚，我問午餐還有甚麼，她說有咖哩海螺，好好食，連吃兩盤。最大的缺點是，所有加勒比海地區的菜，口味都很重，很鹹，幾乎都會澆上濃濃的汁。天天吃有點受不了。

在沙灘遇到一家三口人。媽媽三十年前從倫敦來 加勒比海度假，認識到她老公，然後結婚。兒子今年26歲，問他們哪裏可以買到龍蝦和蟹，爸爸說：你要龍蝦嗎？我送你一隻。晚上6點，兒子發信息說：你的龍蝦有啦！然後開車把龍蝦送到我住的「青旅」。

星期六早上，跟他們一起去菜市場，爸爸熱情地朋友打招呼，幫老婆提籃子。他們兩位是素食者，據我觀察，蔬菜價格真的很貴，一棵生菜在菜市場要2美元，一個小西柚要1美元。一個牛油果要3美元。龍蝦比菜便宜，去到賣龍蝦的檔口，一整堆的龍蝦。我問價格，老闆話，送你一隻，他老婆想要收錢。我問多少錢，老闆再次強調，送的！所以連續吃了兩次免費的龍蝦。

青旅的經理，每天晚上都跟住客一起狂歡，第二天帶着宿醉上班。世界盃最後一場比賽，我坐在餐廳吃東西，旁邊桌子的男人用手機在看比賽，我湊過去一起看，聊天後才知道，他正在工作，原來餐廳裏面是個小型賭場，男人是賭場的保安，沒有制服，腳踏拖鞋。最搞笑的是賭場的老闆遲來了一個小時，帶着宿醉趕來開門。

同場加映：【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

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作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介：

以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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