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美聯布少明：通關帶動豪宅跑贏大市　料樓價明年回升約10%　

股樓投資 18:10 2022/12/21

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美聯物業住宅部行政總裁布少明相信，樓市「最壞時刻已過」，疫情影響減退，只要待美國放緩加息，樓價明年有望先穩後升，全年升約10%，一、二手交投同復甦。預期受惠北部都會區發展概念區域，以及基建潛力較高的啟德、將軍澳區，升值潛力能睇高一線。另料通關有利豪宅板塊，價值5000萬以上的豪宅樓價全年能升約15%，跑贏大市。

他續指，明年潛在新盤供應總數約3.02萬伙。當中，受北部都會區發展概念的元朗及天水圍佔最多，涉約6,313伙，其次為屯門及深井區有4,141伙；而啟德、將軍澳亦繼續成為供應重鎮，分別有5,455伙及5,179伙單位有望明年內推出；至於港島區明年潛在供應就有約2,611伙。

美聯物業首席分析師劉嘉輝就指出，「四高」於今年打擊樓市，分別為疫情、息率、移民潮及美匯指數，平均樓價今年至今跌約14%，重回5年半前水平。全年物業註冊量料跌穿6萬宗水平，比沙士爆發的03年所錄的8.7萬宗更少，創1991年後32年新低。此外，年內成交多數為中細價樓，令總成交金額都錄跌幅。

延伸閲讀【多圖】MONACO現樓示位會所陪你睇 空間充足 展示高雅品味【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

美聯物業 布少明 二手市場 私人屋苑

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