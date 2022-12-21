美聯布少明：通關帶動豪宅跑贏大市　料樓價明年回升約10%　

美聯物業住宅部行政總裁布少明相信，樓市「最壞時刻已過」，疫情影響減退，只要待美國放緩加息，樓價明年有望先穩後升，全年升約10%，一、二手交投同復甦。預期受惠北部都會區發展概念區域，以及基建潛力較高的啟德、將軍澳區，升值潛力能睇高一線。另料通關有利豪宅板塊，價值5000萬以上的豪宅樓價全年能升約15%，跑贏大市。

他續指，明年潛在新盤供應總數約3.02萬伙。當中，受北部都會區發展概念的元朗及天水圍佔最多，涉約6,313伙，其次為屯門及深井區有4,141伙；而啟德、將軍澳亦繼續成為供應重鎮，分別有5,455伙及5,179伙單位有望明年內推出；至於港島區明年潛在供應就有約2,611伙。

美聯物業首席分析師劉嘉輝就指出，「四高」於今年打擊樓市，分別為疫情、息率、移民潮及美匯指數，平均樓價今年至今跌約14%，重回5年半前水平。全年物業註冊量料跌穿6萬宗水平，比沙士爆發的03年所錄的8.7萬宗更少，創1991年後32年新低。此外，年內成交多數為中細價樓，令總成交金額都錄跌幅。

延伸閲讀【多圖】MONACO現樓示位會所陪你睇 空間充足 展示高雅品味【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

同場加映【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

同場加映【溫股知新】波幅漸細 明年再計

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機