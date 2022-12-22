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【業績｜高息股】日本城母企中期多賺16%息12仙　股息率逾8厘　股價升近2%迫近歷史高

股市 09:29 2022/12/22

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日本城母企中期多賺16%息12仙　股息率逾8厘　

日本城母企國際家居零售 （01373） 截至10月底止6個月，收益按年升5.5%至13.9億元，創新高，純利升16%至1.1億元，不計疫情有關補貼收入及以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產，經調整利潤增長10.3%至8374.4萬元。

國際家居零售高開約1.8%，報2.9元，迫近歷史高。

國際家居零售宣派中期息12仙，不計去年度特別股息4.2仙，按年增長14.3%。以收市價2.85元計，不計特別息，現價股息率達8.4厘。

期內，集團在各市場的收入均有增長，香港市場收入升5.6%至12.3億元，同店銷售回升4.5%；新加坡市場收入按新加坡元計升7.1%至2403.6新加坡元，同店銷售升13.8%；澳門市場收入為2446.9萬元。

截至10月底止，國際家居零售共有381間店，按年淨減4間，其中在港的直營店維持320間，新加坡減少3間至46間，澳門增加1間至9間，特許店則有6間。

新物流配送中心將於明年上半年營運

隨社交距離和旅行限制的放寬，集團已為「復常」做好準備，迅速積極擴大環球供應商網絡，如日本及韓國， 加強採購不同產品類別及產品供應。同時，尋求更多快速消費品和OEM產品的種類，推動銷售和提高毛利率。

集團位於香港葵涌ATL物流中心的10樓全新物流配送中心將準備就緒，計劃於2023年上半年投入營運，目標是成為全球採購的中央基地。

【石Sir一周前瞻及異動股】香港交易所、中國食品、蒙牛乳業（立即收看）

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【業績｜零售股】日本城母企收入增8.5%至29.2億元創新高　純利跌13%至逾2億元、末期息12仙

【業績│零售股】L'occitane歐舒丹上半財年純利增5%至破紀錄6390萬歐元　對下半年謹慎樂觀

編輯：袁諾曦

國際家居零售（01373） 日本城 港股
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