  • 19°C
香港時間 : 20221221日 (週三) 18:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【蔚來 9866】 蔚來就數據洩露致歉 遭郵件勒索225萬美元比特幣

股樓投資 17:39 2022/12/21

分享：

分享：

蔚來汽車（09866）早前收到外部郵件稱擁有內部數據，被勒索相當於225萬美元（折合約1,755萬港元）的比特幣。公司今日（21日）公布，於昨日（20日）得知去年8月前的部分中國用戶資料及車輛銷售資料在網上被第三方違法出售，對是次事件對用戶造成的影響深表歉意，並承諾對受影響用戶造成的損失承擔責任。股價昨日跌5%後，今日見初步回穩，微升0.06%，報86.4元。

同場加映﹕【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

蔚來指，當日收到勒索郵件後，已即時成立專項小組進行調查應對，並第一時間向有關監管部門報告此事。蔚來重申其保護用戶數據安全和隱私的承諾，並將持續與相關政府部門合作調查事件，依法堅決打擊相關的數據竊取及買賣行為，以及採取必要措施控制潛在損失。

【濠賭股】 濠賭股續牌後集體回吐 摩通稱結果無驚喜 美高梅最傷 急插逾13%【見下頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

蔚來創始人、董事長兼首席執行官李斌也就此事於蔚來官方社區致歉，表示，「保護好用戶信息安全是我們的責任，我們沒有做好，向大家深表歉意，會對此次事件給用戶帶來的損失承擔責任。我們會協同有關部門深入調查此次事件，對竊取和買賣此次事件相關數據的違法犯罪行為追查到底。我們不會與不法行為妥協，也請大家及時提供線索。」

同場加映﹕【溫股知新】波幅漸細 明年再計

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

開啟hket App，閱讀全文
蔚來－SW（09866） 港股 虛擬貨幣 勒索 汽車

下一篇文章

【券商點睇】明年獲產能提升及銷售增長支持 石四藥具強增長前景
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【著數優惠】毛孩聖誕送暖行動年度愛心企劃 支持16家愛護動物組織 捐款可享購物優惠及作扣稅用途
【著數優惠】毛孩聖誕送暖行動年度愛心企劃 支持16家愛護動物組織 捐款可享購物優惠及作扣稅用途
唔洗四百萬於港島上車　海灣華庭原則兩房395萬售
唔洗四百萬於港島上車　海灣華庭原則兩房395萬售
【貨幣政策】日圓急升！ 日本央行公布調整大規模貨幣寬鬆政策
【貨幣政策】日圓急升！ 日本央行公布調整大規模貨幣寬鬆政策
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【慳到盡老公】台星緊急剖腹生仔 老公 : 坐完月後記得還手術費
【慳到盡老公】台星緊急剖腹生仔 老公 : 坐完月後記得還手術費
【美股焦點】Tesla傳將在墨西哥建超級工廠 投資金額或終達100億美元
【美股焦點】Tesla傳將在墨西哥建超級工廠 投資金額或終達100億美元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款