【蔚來 9866】 蔚來就數據洩露致歉 遭郵件勒索225萬美元比特幣

蔚來汽車（09866）早前收到外部郵件稱擁有內部數據，被勒索相當於225萬美元（折合約1,755萬港元）的比特幣。公司今日（21日）公布，於昨日（20日）得知去年8月前的部分中國用戶資料及車輛銷售資料在網上被第三方違法出售，對是次事件對用戶造成的影響深表歉意，並承諾對受影響用戶造成的損失承擔責任。股價昨日跌5%後，今日見初步回穩，微升0.06%，報86.4元。

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蔚來指，當日收到勒索郵件後，已即時成立專項小組進行調查應對，並第一時間向有關監管部門報告此事。蔚來重申其保護用戶數據安全和隱私的承諾，並將持續與相關政府部門合作調查事件，依法堅決打擊相關的數據竊取及買賣行為，以及採取必要措施控制潛在損失。

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蔚來創始人、董事長兼首席執行官李斌也就此事於蔚來官方社區致歉，表示，「保護好用戶信息安全是我們的責任，我們沒有做好，向大家深表歉意，會對此次事件給用戶帶來的損失承擔責任。我們會協同有關部門深入調查此次事件，對竊取和買賣此次事件相關數據的違法犯罪行為追查到底。我們不會與不法行為妥協，也請大家及時提供線索。」

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記者：郭秀慧