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【本地券商】時富金融：擬拓虛擬數碼資產管理業務　慶50周年送NFT

股市 17:34 2022/12/21

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【本地券商】時富金融：擬拓虛擬數碼資產管理業務　慶50周年送NFT

時富金融 （00510） 副行政總裁關廷軒近日出席50周年活動時稱，早前政府公布有關香港虛擬資產發展的政策宣言，時富金融將拓虛擬及數碼資產交易服務，連同近年銳意發展的資產及財富管理業務，發展虛擬及數碼資產管理業務。

時富金融早在1998年開發網上交易平台，令客戶可在網上自行買賣股票，並在2004年成為首家發展財富管理的非銀行金融機構。時富金融董事長關百豪表示，隨著市場的變化，時富金融續用科技創新推動市場發展，提升客戶的投資理財服務體驗。

時富金融在2018年開發Weever FinTech提供虛擬及數碼資產交易服務，但目前未獲證監會的虛擬交易所牌照。時富金融提到，為慶祝集團成立50周年，推出限量版非同質化代幣（NFT）答謝業務夥伴。

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編輯：李哲毅

港股 時富金融服務（00510）
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