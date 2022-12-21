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馬斯克兒子車輛遭神秘人跟蹤 保安還擊反變疑犯

環球社會熱點 17:30 2022/12/21

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入主社交平台Twitter的富豪馬斯克上周聲稱，有神秘男子尾隨其兒子乘坐的車輛，其後Twitter宣布停用涉及實時追蹤位置的帳戶。警方最新發聲明指，馬斯克保安團隊一名成員其後與跟蹤者發生衝突，反變成疑犯目前遭調查。

特朗普讚馬斯克「英雄」估對方搞Twitter民調為劈炮 【下一頁】

馬斯克（Elon Musk）上周發文指，上周二（13日）有名瘋狂的人在洛杉磯跟蹤其兩歲兒子的車輛，以為馬斯克本人坐在車内，更試圖爬上汽車引擎蓋。

他發布了一段顯示狂迷坐在車内的影片，詢問網民是否認得此人或其車輛。

至於一名來自康涅狄格州的29歲男子同日報警，聲稱另一輛車的司機指控他在高速公路上尾隨自己，在停車場内與他對峙，並在他開車時與其車輛發生碰撞。

根據警方周二（29日）發出的聲明，與29歲男子發生衝突的司機為馬斯克保安團隊成員。警方將這名保安列為疑犯，沒有具體列出控罪，僅指警方正調查一宗涉及車輛的致命武器襲擊事件。

馬斯克擬改Twitter規定 投票只限一類人參與 【下一頁】

警方透露正聯絡馬斯克的保安團隊，尋求與所有涉案人員錄取口供，而警方也正檢視案發情況錄影片段，調查仍未完成。

《華盛頓郵報》周日（18日）一篇報道稱已鎖定跟蹤者，該人自稱是外賣平台UberEats的送貨司機，認為馬斯克兒子生母Grimes通過Instagram帖文向他發放加密信息，告知他馬斯克正監視其實時位置，並控制UberEats來阻止他收取外賣訂單。

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責任編輯：鄭錦玲

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