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旗下抖音帳號粉絲突破百萬 新東方在線炒上6%創一年新高

股樓投資 17:58 2022/12/21

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網上教育股新東方在線(01797) 旗下的「東方甄選自營產品」抖音帳號粉絲數量突破100萬，成為東方甄選旗下第四個百萬級粉絲帳號。有券商認為，東方甄選帳號矩陣擴張、自營品發展及主播孵化將為新東方在綫帶來多重機遇，並預計2023財年總商品交易額將達90億人民幣。新東方在線今日顯著造好，全日大升6%收報50.35元，創52周新高。

【高息股】越秀房託逾1億元收購 灣仔越秀大廈兩層物業  詳情請看【下一頁

【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

另外，半導體供應商腦洞科技（02203）宣布，日前於公開市場以總代價約270萬美元，相當於約2,090萬元，購入合共7.61萬股新東方在線母公司新東方(09901)的股份。腦洞表示，對新東方財務表現及未來前景持正面看法，認為乃購入具吸引力投資的良好機會，可藉高質素資產擴大其投資組合，並將提高公司投資回報。

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撰文 : 李尚毅

新東方在綫（01797） 港股

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