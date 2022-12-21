【2023年展望】木星資管看好明年新興市場股市　具三大催化劑

▲ 木星資管看好明年新興市場股市 具三大催化劑

木星資產管理全球新興市場股票投資經理Nick Payne認為2023年新興市場市有三個利好催化因素，包括美元走弱、中國政府持續放寬清零方針、新興市場具清晰的增長趨勢。

木星資管表示，已發展市場的通脹將在2023年開始回落，各國央行將停止加息。部分領先指標如出廠價格、航運費用及通脹預期，顯示全球通脹率已經見頂。這應對美元構成越來越大的下行壓力，為新興市場的強勁表現創造有利環境。

中國方面，該行指，中國最近對國內旅遊的取向似乎發生變化。官方言論正在軟化，並更加意識到如同大部分西方國家在過往的陷入的困境，中國必須在民眾健康及經濟健康之間作出同樣的取捨。中國政府持續放寬清零方針應利好中國股市。

他續指，中央政府現時宣佈一項針對房地產行業的全面援助計劃，涵蓋銀行、房屋買家及發展商。

新興與已發展市場的增長差距更明顯

而且，中美兩國之間積聚的地緣政治緊張局勢似乎有所緩和。木星資管指，兩位領袖發表更加務實及溫和的言論，承認假如全球最大的兩個經濟體出現對立，任何國家都不會繁榮。儘管這在恢復健康關係的漫長道路上只是一小步，但認為此舉朝著正確方向發展，並為取得更多進展提供動力。

該行認為，這些利好消息將有助抵銷中國股市今年面對的多項不利因素，由於估值吸引，相關消息在2023年有望帶來市場反彈的條件。

另外，隨已發展國家的經濟增長大幅放緩，新興市場及已發展市場之間的增長差距應會更為明顯。多個已發展市場正面對迫在眉睫的經濟衰退，而新興市場經濟體則預計將錄得增長。

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編輯：袁諾曦