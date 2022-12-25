湯文亮：唱淡樓市者的風險

有分析員不時發表文章，表示樓價會大跌，今年跌15%，明年最低限度跌多15%，叫筆者賣走部分手上物業。他所持理由與大多數看淡樓市的分析員一樣，不外乎移民潮、加息，以及香港與國內仍未恢復通關。

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筆者說，跟筆者講樓市有風險是沒有問題，至於是否賣樓筆者自己會做決定，就算賣樓之後樓價不跌反升，筆者都不會埋怨任何分析員，只是怪自己學藝不精，未能洞識樓市。

已賣樓者最怨樓價回升

不過，有很多一定要賣樓的業主就不同，如果他們在賣樓之後，樓價調頭回升，他是不會說自己必須賣樓，而是會埋怨那些評論員不斷發出對樓市下跌聲音，令他們在沒有迫切性的情況下將自住單位賣走，那些經常發表肯定樓市下跌言論的評論員，可能會受到無端指責。

與筆者相熟的評論員說不怕，有所謂「法不責眾」，這樣多人講樓市下跌，究竟埋怨得哪個？筆者當然知道。不過，他們認識的人就有不同見解，如果樓價止跌回升，那些因他們的言論而賣了樓的人，就會當面質問他們，因為樓市如大江東去，很難買回來。

樓市已經跌了大半年，亦下跌12至15%，但筆者仍未聽到一個賣了樓的人再次買樓。換句話說，除非樓市繼續下跌，萬一調頭回升，今年賣了樓的人全部都是輸家，他們的怨氣自然會發洩在評論員身上。

所有唱淡樓市的人，所持的理由都一樣，利息的確升了很多，但美國有31萬億元國債，高息亦不可以維持得多久，萬一利息回調，樓價不但回穩，甚至止跌回升。

移民潮對樓市影響不大大家所關心的移民潮，其實不太激烈，據英國政府公布，在去年下半年與今年上半年，以BNO去英國的人只有約80,000名，有很多人申請了但最終沒有報到。現在已經有人回流，移民潮對樓市影響不是那麼大。

另一方面，國內突然間改變防疫制度，估計與香港通關會很快成事。有奢侈品零售商表示，現在招兵買馬覓舖來迎接通關，而營商環境的改善，對樓市亦有正面影響。筆者現在反而擔心那些賣了樓的業主，現在樓價雖然比他們賣樓的時候為低，但如果不果斷買樓，以後可能要租樓住，豈不是替人供樓！

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