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美多數地區將迎數十年最凍聖誕 氣溫將較平時低10度

環球社會熱點 18:10 2022/12/21

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聖誕佳節即將來臨，但美國今年冬天或將是數十年最寒冷。美國當局預料，當地平安夜將迎來一場大暴風雪，令多數地區氣溫普遍下降。有氣象專家指，預料今年美國的聖誕節氣溫將較12月平均氣溫低華氏25至50度（攝氏13.75至27.5度）。

冷鋒本周襲美國 德州電網再受考驗 【下一頁】

美國國家氣象局（National Weather Service）預測，當地時間周三（21日）將迎來一場大型暴風雪，並將維持至周五（23日）。屆時中西部（Midwest）及五大湖區（Great Lakes area）的大部分地區，將會出現暴風雪及陣風。陣風亦將在周五稍後時間抵達東北部。

氣象局亦預料，一股來自北極的寒流將在美國中部移動，帶動氣溫下降。當局預料，從洛磯山脈（Rockies）到北美大平原（Plains），再從東部沿海到南部，在聖誕節假期間氣溫均會降至華氏零度（約攝氏負17.8度）以下。

英寒流料延至周末 多地降雪不停 下周或再有冷風 【下一頁】

氣象資訊媒體《AccuWeather》預期，聖誕節預計氣溫將較12月平均氣溫低華氏25至50度，其中以丹佛市（Denver）變化最為急劇。氣象局亦指，雖然當地氣溫周二（20日）仍有華氏50度（攝氏10度），但從周三夜晚開始將會降溫，並預料將經歷30年來最凍寒流。

受冷鋒來襲影響，科羅拉多州（Colorado）氣溫或降至華氏負20至負50度（攝氏負28.9至負45.5度）。《AccuWeather》首席氣象學家Jonathan Porter表示，到本周末時，德州北部到伊利諾伊州（Illinois）南部的陣風風速或將高達每小時50至60英里（約80.5至96.6公里），增加停電及出現交通意外的風險。

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責任編輯：李俊儀

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