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英政府11月財政缺口創新高 破2000億元

環球經濟金融 17:05 2022/12/21

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英國財相侯俊偉早前宣布秋季預算時已表明，政府有巨大財政空缺需要填補。官方最新數據卻指出，政府11月財政缺口再創新高，達220億英鎊水平。受通脹高企影響，使政府開支大幅上升，使借貸數字寫下新歷史。

英國推兩英鎊乘車優惠 鼓勵多坐巴士減排免塞車 【下一頁】

英國國家統計局（ONS）周三（21日）最新數據指出，政府11月的開支超過稅收220億英鎊（約2,084億港元），遠超去年同期的139億英鎊（約1,827億港元），創下1993年有紀錄以來新高。單計借貸利息，今年11月支出亦上升至高達73億英鎊（約692億港元），為1997年後新高。

ONS表示，自2021年中開始，英國公共服務的成本顯著提升。首席經濟學家菲茨納（Grant Fitzner）指出，通脹持續上升為11月財政缺口大幅增長的最大原因。菲茨納指通脹加大政府支援家庭及企業的能源資助開支，每月額外增加65億英鎊（約616億港元）。

英政府企硬拒就加薪幅度讓步 護士第二次罷工在即 【下一頁】

同時，通脹使政府的借貸利息支出更高，亦使退休金與社會福利支出上升。公共部門在11月的總開支多達989億英鎊（約9,367億港元），單月政府每日營運開支按年上升135億英鎊，至820億英鎊（約7,765億港元）。

侯俊偉（Jeremy Hunt）表示，在兩大全球危機－新冠肺炎疫情及俄烏戰爭夾擊下，英國政府需要採取重要行動，支援數以百萬計英國企業及家庭。侯俊偉指政府有明確計劃，於明年降低一半通脹，但需要作出困難決定才能把公共財政恢復至可持續發展水平。

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責任編輯：吳漢培

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