▲ 【證監監管】證監會譴責國信證券香港並罰款280萬元 涉未更新授權時質押客戶證券抵押品

證監會譴責國信證券（香港）並處以罰款280萬元，指斥國信在處理客戶資產及提供客戶帳戶結單方面違反監管規定，當中包括在2021年1月至3月期間，國信為取得財務融通，依賴1,009名客戶有效期已屆滿的常設授權，將他們的證券抵押品再質押給某家銀行作為抵押品。

另外，證監會發現，國信在2020年5月至11月期間，向930名客戶提供資料不完整和不正確的月結單。

證監會指出，國信違反《客戶證券規則》及《成交單據規則》，而決定紀律處分時，已考慮該行已採取補救行動，並主動向證監會匯報。證監會又指出，上述違規看似是個別事件，並無證據顯示國信違規行為令客戶損失，而國信與證監合作解決關注事項。

相關文章：

【微信女】「唱高散貨」集團懷疑主腦被檢控、一度在逃 最新以100萬元保釋外出

【證監監管】散戶投資者被裁定非法賣空罪成 罰款2萬元兼付證監會調查費

編輯：麥德銘