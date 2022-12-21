【中港通關】盛傳內地快將全面開放、餐飲股炒起　惟中金提醒：餐飲旅遊短期仍受壓

▲ 內地快將全面開放、餐飲股炒起 中金提醒：餐飲旅遊短期仍受壓

近期市場盛傳中國內地將在明年1月將隔離措施改為「0+3」，變相中港將全面通關，憧憬內地經濟復甦進度加快，餐飲、旅遊等復甦概念股上揚。不過，中金稱，旅遊酒店及餐飲行業短期的壓力仍存，但參考海外經驗，在防疫優化後多輪疫情對社服消費負面影響將遞減，或呈反覆向好的趨勢。

中金續指，中長期行業有望重拾增速，消費升級和對美好生活的嚮往仍是大勢所趨，隨疫情影響逐漸消除、以及收入水平和消費意願逐漸恢復，中金認為旅遊酒店及餐飲行業有望重拾增速。

餐飲股表現突出，海底撈 （06862） 漲3.95%，收市報19.9元；呷哺呷哺 （00520） 漲2.6%，收市報7.89元；九毛九 （09922） 漲約3.4%，收市報19.43元。

呷哺集團推5億人幣消費券

華北等地區的堂食人流量回暖，而北京各區已開始陸續取消堂食48小時内核酸證明。據内媒引述呷哺呷哺 （00520） 母企呷哺集團稱，呷哺華北市場迎來恢復堂食的首個消費小高峰，部分餐廳客流迅速回暖，重現排隊等位的場景。

自上周六（17日）起，呷哺集團推出呷哺呷哺、湊湊、茶米茶、趁燒等多品牌參與的充值優惠活動，預計發放5億元人民幣的現金代金券。

旅游股亦造好，市場憧憬內地有望進一步放寬防疫措施。華住集團 （01179） 全日升2.7%，收報32.9元，美蘭空港 （00357） 升1.6%，收報22.45元，携程 （09961） 升2.57%，收報271.6元。

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