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【公屋裝修】丈夫過身囝囝搬離家　婦獨居345呎租置屋　花24萬翻新35年舊公屋

理財智慧 10:13 2022/12/26

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早前有網民討論新舊公屋有何優劣之處，有人認為舊樓面積比新樓大，配套、採光等條件也較好；亦有人認為舊公屋潛在成本高，因為單為走明綫裝修較貴云云。鹹魚青菜各有所愛，所以早年都有不少人願意購入居住中的公屋單位，今次介紹的就是位置元朗朗屏邨，一個345平方呎的單位。業主一家在單位居住約20年，裝修殘舊，因近年家庭成員人數有變動，因而決定花約24萬元翻新住所。

同場加映：【溫股知新】波幅漸細 明年再計

位於元朗的朗屏邨於1986年至1989年竣工並且入伙，今次介紹的單位屬第一期，於1987落成，樓齡35年。

業主表示，單位原為一家三口所住，不過丈夫去年過身，而兒子又在今年「自立門戶」，離家搬出去住，變成現時一人獨居。考慮到家庭成員有所變動，而且已住多年，裝修都變得陳舊，因而決定翻新單位。

業主稱，裝修沒有特別要求，主要只有兩個要求，一是實用，二是價錢合理。因為對設計沒有太多要求，因此業主未有找室內設計公司，而是直接找裝修公司，她表示之前曾參考過好幾間裝修中介公司，而Echouse是其大之一，見到報價合適，所以亦選擇了她們的方案裝修。

    點擊圖片放大
    +14
    +13

業主提到，翻新費時約5個月，幸好期間無遇到太大困難，一般都能夠與師傅溝通，亦有做到執漏。

因為現時為業主一人獨居，她選擇將兩房改為一房，原本房間的位置撥為客廳，令客廳地方更「見使」。她亦透露，裝修後有更多空間，最喜歡大廳。

業主對設計方面沒有特定要求，故相片可見，沒有太多裝飾，均以白色、木色為主調，廚廁亦只作翻新，未有太多變動。不過因居住多年都有不少雜物，客廳變大後，亦有足夠地方放置一組貼天花的收納大櫃，歸一整潔。

裝修價錢表

清拆工程：$19,000

水電及安裝工程：$56,500

泥水工程：$61,500

油漆工程：$37,000

木器工程：$22,000

鋁窗工程：$31,500

五金雜項工程：$ 9,500

其他工程：$3,000

總金額：$240,000

*相片由EcHouse裝修配對平台提供

同場加映：【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

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撰文 : 陳楚琨

家具 朗屏邨 經濟 公屋 設計 工程 香港 裝修設計 元朗

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