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【券商點睇】明年獲產能提升及銷售增長支持 石四藥具強增長前景

股樓投資 16:46 2022/12/21

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招商證券（香港）表示，就石四藥集團（02005）簽署的代工生產合作意向書，以及大容量注射液產品銷售的穩健增長，將其2023年經調整淨利潤上調3%，以反映2023財年的強勁增長前景。該行維持其「增持」評級，並預計2021至2023財年利潤年復合增長率約為30%，又認為當前股價性價比吸引，將目標價上調至5.6元。石四藥集團周三（21日）收市報4.32元，升幅5.1%。

 

【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

 

該行指，公司早前公佈與一家中國製藥公司簽訂一份合作意向書，為後者代工生產布諾芬緩釋片及小兒氨酚黃那敏顆粒，年產量分別為10至25億片及每年6500萬袋。公司目前的口服製劑生產產能達到35億片，但目前產能利用率只有約30%。該行認為該合作意向書將推進公司提前在2023年實現產能全利用，並預測會為公司在2023年帶來約3至5億元的收入增長，而產能全啟亦可能進一步改善公司毛利率水平。

 

【延伸閱讀】券商點睇：招銀指本港入境限制放寬快於預期 推薦6隻本地消費股，請按【見下頁

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該行亦認為中國從疫情恢復後，被壓抑的擇期手術需求應該會支持大容量注射液液產品的增長。該行預計相關業務在明年能夠增長21%至45億元，其中治療用大容量注射液產品或有更快的增速。另外，由於阿比朵爾被納入174個防疫專用藥品名單，該行認為公司來自阿比朵爾的銷售也將獲益於本次疫情政策優化。

 

【溫股知新】波幅漸細 明年再計

 

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撰文：鄭昊彤

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目標價 增持 港股 石四藥集團（02005）

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