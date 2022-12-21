▲ 【日本轉鷹】一文看清投資界分析日本央行政策轉向 日圓「5.2算」不會重現、料在6算水平波動（不斷更新）

日本央行聖誕前向市場投震撼彈，上調10年期國債息率目標區間，變相把債息由0.25厘推高至約0.5厘。綜合投資界分析，日本央行行長黑田東彥在任期最後階段調整貨幣政策，可讓下任行長有更大彈性訂立貨幣政策，並阻止日圓匯價重新跌至今年10月低位，即每美元兌152日圓水平，或每百日圓兌港元「5.2算」水平。市場現預期，日圓短線會在130水平浮動，約相當於日圓兌港元「6算」。

在股票投資方面，日本金融股料最先可受惠央行政策調整。

本文綜合投資機構對日本央行政策初步分析：

景順：日圓走高 利好銀行等金融業

景順首席環球市場策略師Kristina Hooper認同，日央行政策修訂只是改善市場運作，而非收緊貨幣政策，相信該行會以放寬「孳息率曲線控制（YCC，yield curve control）」來提振日圓，認為這是更具持續性的策略。在收益曲線變陡走高，加上貨幣走強，應會利好日本企業，尤其是銀行等金融企業。

Hooper續稱，日本央行貨幣政策微調將帶來重要的短期影響，改變日本市場相對於環球市場的走勢，並收緊本土及環球金融狀況。

景順認為，明年開局將是一場拉鋸戰，市場會在傾向於「避險」環境與傾向於「承險」環境之間來回交替，該行目前仍相信西方發達國家通脹率將降溫，令央行在上半年暫停收緊貨幣政策。

隨著環球風險意欲上升，景順看好風險信貸及投資級別信貸、較短的存續期、價值型地區及週期性行業。

駿利亨德森：日圓不會再跌至150「不合理價格」 圓匯在130水平波動

駿利亨德森投資日本股票部主管Junichi Inoue表示，隨著政策改變，日圓兌美元走弱至150「不合理價格」將不會重現。該行同樣看好日本銀行和保險股，認為相關行業估值仍然極低，並擁有大量上漲空間，其他國內企業也將因消費者的購買力上升而受惠，但地產商是少數令人擔憂的行業之一。

該行預期，日圓匯率應會維持在130水平，仍然低於過去十年水平，而在這個水平上，日本出口商在全球同行當中仍可保持競爭力。

駿利亨德森投資稱，目前難說這是安倍經濟學的末日，但相信黑田退任後，新行長經考慮下可自由選擇收緊和放鬆的政策。

法外貿：中國成最後的「不加息堡壘」

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷稱，日央行行動令人驚訝，但不足以解讀為貨幣政策完全轉向，目前市場解讀為「變相加息」已足以令境外資金重回日本，且令亞洲股票市場受累。

該行又形容，中國成為今輪環球加息浪潮中的「最後堡壘（ last fortress）」，相信目前市場已把美聯儲終端利率5厘計算在內，儲局會否進一步收緊，成為明年亞股走向關鍵。

短線而言，法外貿預期，日圓匯價會在130至135水平波動，長期債息上升會令資金憂慮借貸成本，不利於股票走向，而亞洲貨幣匯價兌美元有升值空間。

招商證券：美匯指數下跌料有利中資股

招商證券報告就指，日本若推出長達10年的超級量寬，對全球股市影響重大，圓匯將重新升值，令資金回流日本。與此同時，日本在美國、法國、英國等都有大量資產，若收緊貨幣政策，全球債券市場都會為之變動。

雖然該行指出，日債息走高會令借貸成本上升，不利於增長股，但該行指出美匯指數將進一步回落，而歷史數據顯示，美匯指數與MSCI新興市場指數有明顯的負相關關聯度（達-0.6，－1代表兩者完全相反而行），因此看好美匯指數走弱時，中國離岸、在岸股票風險回報都相關吸引。

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