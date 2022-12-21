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【周大調富格曲@iM網欄】深受民眾喜愛 阿根廷勝利之歌《Muchachos》

名人薈萃 18:51 2022/12/21

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第二十二屆世界盃剛結束，自己不是足球迷，但四年一度的盛事，有時間的話都會看一兩場球賽。阿根廷對法國的總決賽，尤其是下半場尾段，「戰況」峰迴路轉，緊張刺激。一位支持阿根廷的朋友，於賽事期傳來短訊「心臟病發！」。賽果大家都知道，由「球王」美斯帶領的阿根廷國家隊過關斬將，最後以十二碼力壓上屆冠軍法國隊，獲得大力神獎盃，實至名歸。

據現場旁述估計，專程到卡塔爾現場支持阿根廷的球迷高達四萬多人。軍隊以軍樂提升士氣，足球隊亦有打氣歌替球員「加油」。評述員特別提到一首阿根廷的「打氣歌」《Muchachos》。上網查考，「打氣歌」《Muchachos》 被上載至 YouTube 只有大概一個月（https://youtu.be/i4t1bGD-j9M ) ，點擊率就高達一千三百多萬。而串流音樂平台 Spotify 上，此曲亦有差不多有八百萬次點擊。據說，《Muchachos》已成為阿根廷最多人收聽的歌曲。相信阿根廷贏取世界盃冠軍後，相關數字還會不斷上升。

《Muchachos》全曲名為《Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar》 (英譯：Boys, We Are Now Going to Dream Again)。歌曲改編自樂隊 La Mosca Tsé - Tsé 於2003年創作的《Muchachos, esta noche me emborracho》 (英譯：Boys, Tonight I’m Getting Drunk)。

2021年，阿根廷球迷 Fernando Romero 為慶祝阿根廷足球隊打入2021年美洲盃決賽，替《Muchachos》重新譜上歌詞。原唱樂隊 La Mosca Tsé - Tsé 覺得 Romero 的新詞頗有意思，決定以他的歌詞重新錄製音樂影片，並在世界盃前發行。沒想到，填上新歌詞的《Muchachos》於短短時間深受民眾喜愛，於各大媒體廣傳。不但球迷喜愛此曲，球王美斯亦表示《Muchachos》是他最喜愛的世界盃歌曲之一。網上有不少影片，可見阿根廷隊每次於球賽勝出後，都會齊聲高歌《Muchachos》。

歌曲以西班牙文演唱，歌詞英文翻譯如下：

  • "In Argentina I was born,
  • land of Diego and Lionel,
  • I'll never forget the young men of the Falkland Islands,
  • I can't explain it to you,
  • because you wouldn't understand
  • how many years I cried for the finals that we lost
  • But that's all over,
  • because in the Maracana [stadium]
  • the final against the Brazilians,
  • daddy [Argentina] won again.
  • Guys, now we can dream again,
  • I want to win the third [title],
  • I want to be a world champion
  • And Diego [Maradona],
  • we can see him up in heaven,
  • With Don Diego [Maradona's father] and with La Tota [Maradona's mother],
  • All rooting for Lionel."

充滿南美風味的曲調，配上言簡而意深的歌詞，深深表達了阿根廷人渴望再次贏取世界盃的決心。歌詞不但描述足球場上的失意，亦提到福克蘭群島戰役帶來的悲傷。希望球隊上下一心，化悲憤為力量，向第三個世界盃冠軍進發。今次，他們的願望成真了。

《Muchachos》一曲深入民心。一名熱情的阿根廷球迷向記者表示：

“When we sleep, when we’re awake, when we eat, when we make love, we listen to this song.”

樂隊 La Mosca Tsé - Tsé

作者_Kalvin Chau（周雋賢）簡介：

德國音樂碩士，於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會，為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請，於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育， 學生獲獎無數。

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