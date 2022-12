【周大調富格曲@iM網欄】深受民眾喜愛 阿根廷勝利之歌《Muchachos》

第二十二屆世界盃剛結束,自己不是足球迷,但四年一度的盛事,有時間的話都會看一兩場球賽。阿根廷對法國的總決賽,尤其是下半場尾段,「戰況」峰迴路轉,緊張刺激。一位支持阿根廷的朋友,於賽事期傳來短訊「心臟病發!」。賽果大家都知道,由「球王」美斯帶領的阿根廷國家隊過關斬將,最後以十二碼力壓上屆冠軍法國隊,獲得大力神獎盃,實至名歸。

據現場旁述估計,專程到卡塔爾現場支持阿根廷的球迷高達四萬多人。軍隊以軍樂提升士氣,足球隊亦有打氣歌替球員「加油」。評述員特別提到一首阿根廷的「打氣歌」《Muchachos》。上網查考,「打氣歌」《Muchachos》 被上載至 YouTube 只有大概一個月(https://youtu.be/i4t1bGD-j9M ) ,點擊率就高達一千三百多萬。而串流音樂平台 Spotify 上,此曲亦有差不多有八百萬次點擊。據說,《Muchachos》已成為阿根廷最多人收聽的歌曲。相信阿根廷贏取世界盃冠軍後,相關數字還會不斷上升。

《Muchachos》全曲名為《Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar》 (英譯:Boys, We Are Now Going to Dream Again)。歌曲改編自樂隊 La Mosca Tsé - Tsé 於2003年創作的《Muchachos, esta noche me emborracho》 (英譯:Boys, Tonight I’m Getting Drunk)。

2021年,阿根廷球迷 Fernando Romero 為慶祝阿根廷足球隊打入2021年美洲盃決賽,替《Muchachos》重新譜上歌詞。原唱樂隊 La Mosca Tsé - Tsé 覺得 Romero 的新詞頗有意思,決定以他的歌詞重新錄製音樂影片,並在世界盃前發行。沒想到,填上新歌詞的《Muchachos》於短短時間深受民眾喜愛,於各大媒體廣傳。不但球迷喜愛此曲,球王美斯亦表示《Muchachos》是他最喜愛的世界盃歌曲之一。網上有不少影片,可見阿根廷隊每次於球賽勝出後,都會齊聲高歌《Muchachos》。

歌曲以西班牙文演唱,歌詞英文翻譯如下:

"In Argentina I was born,

land of Diego and Lionel,

I'll never forget the young men of the Falkland Islands,

I can't explain it to you,

because you wouldn't understand

how many years I cried for the finals that we lost

But that's all over,

because in the Maracana [stadium]

the final against the Brazilians,

daddy [Argentina] won again.

Guys, now we can dream again,

I want to win the third [title],

I want to be a world champion

And Diego [Maradona],

we can see him up in heaven,

With Don Diego [Maradona's father] and with La Tota [Maradona's mother],

All rooting for Lionel."

充滿南美風味的曲調,配上言簡而意深的歌詞,深深表達了阿根廷人渴望再次贏取世界盃的決心。歌詞不但描述足球場上的失意,亦提到福克蘭群島戰役帶來的悲傷。希望球隊上下一心,化悲憤為力量,向第三個世界盃冠軍進發。今次,他們的願望成真了。

《Muchachos》一曲深入民心。一名熱情的阿根廷球迷向記者表示:

“When we sleep, when we’re awake, when we eat, when we make love, we listen to this song.”

▲ 樂隊 La Mosca Tsé - Tsé

作者_Kalvin Chau(周雋賢)簡介: 德國音樂碩士,於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會,為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請,於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育, 學生獲獎無數。

更多周大調富格曲@Kalvin Chau的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機!