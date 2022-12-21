【搜游食誌@iM網欄】團隊合作精神 新潮的韓國料理

阿根廷終於擺脫了「亞軍廷」的魔咒，美斯亦憑著對足球那份鍥而不捨的精神，戰勝侏儒症病魔，在國際球壇中努力馳騁了20多年，備受各種天堂、地獄的批評，憑著對足球的熱誠，終於登上球王寶座！35歲的美斯，在總決賽當晚，他仿如老驥伏櫪，靜待此時機，振奮人心的表現，不單是球技，是心態！兩度領先，又兩度被法國隊追平，他不愠不火按教練軍團的訓示，帶領國家隊全情投入比賽，鏡頭下的他，享受球賽每刻時光，觀眾們都看得感動不已，成功的背後就是－份堅持和熱誠！

▲ 8手聯乘的Chef Table帶出無疆界的美食故事，更道出廚師相互切磋的創作。

當晚激戰120分鐘再互射12碼，愈精彩愈使勁喝彩歡呼，隨著興奮的心情，一家人肚餓得咕嚕咕嚕叫起來，突然想起早前參加了一個頗有心思的「資源共用」的推廣活動，拿出那包食不停口的韓國瑞山地區的Food Master製作，「直火」焙烘再加鄉土精製麻油的Badasoop海苔，美味可口的香脆紫菜。主辦方中華煤氣、City Super同韓國食品商當天誠邀中、意、韓藉廚師展示美食製作的Chef Table活動。

▲ 韓國菜的前菜是備受重視，是韓食文化的寫實生活部份。

成就一道美食，不是單靠廚師的個人廚藝，是團隊的合作精神，跟足球運動一樣，不是一個球王就可以奪冠，法國也擁有全球頂尖球星莫巴比，他亦是今屆世界盃的神射手。由食材採購，食材運用，菜式設計，烹調過程的分工，出餐的溫度、時間，造型設計，都要兼顧週全，已不再是昔日所說的「刀功」和「火候」而已。是日4位廚師都圍繞韓國食材烹調自己的特色菜式，當中韓藉廚師Chef Lim的創意海鮮美食，令人眼前一亮，他是BUTO韓國新浪潮料理的主廚，他選用韓國巨濟島太平洋生蠔，肉質鮮嫩爽口，毫無不討好的海水鹹腥味，對蠔癡，又是另－味道體驗，Chef Lim分享此菜式的靈魂就是該島的蠔生長在優質海水，而他的Soul-mate就是海藻沙律，用上醃制紅海藻配新鮮海苔，紅、綠相配，色澤鮮明爽脆，植物口感與生蠔非常融和，整個搭配連食物造型的擺盤均來自海洋，廚師入饌的細緻要求，盡顯無遺，是RAW風味的精妙特式。

▲ 年輕韓藉Chef Lim －道時尚新潮「輕」食，Raw味雙式海藻伴海蠔。

再上一道取材於韓國莞島的醬油鮮鮑魚，不要少看韓國的醬料，家家戶戶都有自己的秘制「大醬」，極其鮮美可口，鮑魚軟滑又有彈性，當然跟中廚做的「糖心」鮑魚完全兩碼事，它勝在容易駕御，準備功夫不會耗時繁複，機靈的廚師，重點放在食鮮，配上鄉土特產乾紫菜絲和由7種韓國海藻製成的海藻片，驟眼看似片片野草，原來這海藻片與鮑魚一起進食，植物的香草味竟提升鮑魚肉質的鮮味，海藻片非常可口，清清口腔殘留食物的味道，「簡單就是美」的創作。

▲ 非常喜歡Chef Una這道傳統韓式辣醬八爪魚，恰似韓潮美女，甜美亦有幹練爆辣－面。

創新韓式料理固然討好，由Kelly’s Capebop女主廚Chef Una演繹的一道傳統韓國美食辣醬八爪魚，八爪魚熟度剛好，焾軟不韌，八爪魚甜辣有序，辣味後勁頗強，濃郁豐厚的味道，充分反映舊社會時代，韓國主婦利用傳統智慧，如何令家人也可在寒冷天氣下吃到暖身海鮮美食，又可保持食物不易變壞，濃濃的醬就搖身成為最佳保鮮醬。

▲ 看似簡單的黑松露韓牛他他，欣賞Chef Tonin對牛肉部位的選材及處理，那幾點似裝飾的醬料，食用時就感到味道的竅門。

意大利廚師Chef Tonin的牛肉非常出色，他分享選用韓牛做此菜式，因肉質好有彈性，切小粒做牛肉他他是非常適合，配上鮮黑松露，片片紛飛散落在牛肉上，整道菜的色、香、味就多了層次，充分享受到味道和香味的變奏。

愛「煑」人、韓迷粉絲如要體驗上述各款韓國菜式，中華煤氣烹飪中心2023年1月的特色課程，已邀請韓藉廚師Chef Lim和Chef Una擔任導師，分享烹調傳統和新潮韓國料理的心得。

作者_倪小姿簡介： 做了20幾年「品牌」褓姆，零售就是充滿不可控的挑戰，每個年代都屢遇危機，怎料這次COVID19殺盡全球！公司仍與「疫」同行，細想皆因與「食」結緣；商場、職場都「食」出契機！

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