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【豪華酒店】香港麗晶酒店2023年初重開　聖誕旺季率先推4餐廳試業

股市 16:21 2022/12/21

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【豪華酒店】香港麗晶酒店2023年初重開　聖誕旺季率先推4餐廳試業

位於尖沙咀的香港麗晶酒店（前稱：洲際酒店）宣布，明年初將正式開幕，旗下4間標誌性的餐廳將於12月26日起開始相繼試業。

香港麗晶酒店前身為1980年開業的香港晶華酒店，之後於2001年被洲際酒店集團整體收購並更改為洲際酒店品牌運營，其後2015年7月私募基金基滙資本接手。酒店曾擁有三家米芝蓮星級餐廳，包括SPOON by Alain Ducasse、欣圖軒和THE STEAK HOUSE。

今次回歸的餐廳包括The Steak House、港畔餐廳、大堂酒廊及麗晶軒（前稱：欣圖軒）。麗晶酒店稱，二星米芝蓮中菜餐廳欣圖軒於酒店翻修期間一直維持營業，餐廳亦將於12月26日重新起用其1984年開業時的原名麗晶軒。

  • The Steak House （12月26日開始接受餐廳預訂）
  • 港畔餐廳 （12月29日開始接受餐廳預訂）
  • 麗晶軒 （一直維持營業，12月26日起通過香港麗晶酒店正門進入）
  • 大堂酒廊 （12月26日開始接受餐廳預訂）

香港麗晶酒店被收購後多次延遲翻新時間表，最終本港近3年前爆發疫情後，香港麗晶酒店在2020年4月下旬展開內部裝修，當時大部分員工據報遭遺散，而重開時間表也一度延遲，由預期2022年重開延至2023年初重開。

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編輯：李哲毅

酒店 餐廳情報 疫情 基金 收購 欣圖軒 米芝蓮 私募基金 尖沙咀
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