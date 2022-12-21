▲ 【豪華酒店】香港麗晶酒店2023年初重開 聖誕旺季率先推4餐廳試業

位於尖沙咀的香港麗晶酒店（前稱：洲際酒店）宣布，明年初將正式開幕，旗下4間標誌性的餐廳將於12月26日起開始相繼試業。

香港麗晶酒店前身為1980年開業的香港晶華酒店，之後於2001年被洲際酒店集團整體收購並更改為洲際酒店品牌運營，其後2015年7月私募基金基滙資本接手。酒店曾擁有三家米芝蓮星級餐廳，包括SPOON by Alain Ducasse、欣圖軒和THE STEAK HOUSE。

今次回歸的餐廳包括The Steak House、港畔餐廳、大堂酒廊及麗晶軒（前稱：欣圖軒）。麗晶酒店稱，二星米芝蓮中菜餐廳欣圖軒於酒店翻修期間一直維持營業，餐廳亦將於12月26日重新起用其1984年開業時的原名麗晶軒。

The Steak House （12月26日開始接受餐廳預訂）

（12月26日開始接受餐廳預訂） 港畔餐廳 （12月29日開始接受餐廳預訂）

（12月29日開始接受餐廳預訂） 麗晶軒 （一直維持營業，12月26日起通過香港麗晶酒店正門進入）

（一直維持營業，12月26日起通過香港麗晶酒店正門進入） 大堂酒廊 （12月26日開始接受餐廳預訂）

香港麗晶酒店被收購後多次延遲翻新時間表，最終本港近3年前爆發疫情後，香港麗晶酒店在2020年4月下旬展開內部裝修，當時大部分員工據報遭遺散，而重開時間表也一度延遲，由預期2022年重開延至2023年初重開。

相關文章：

【大酒店45】半島酒店第三季於歐美平均房租按年升近22%至8164元 遠超香港及亞洲地區

【金融峰會】四季酒店提供中西餐膳 峰會賓客享六星米芝蓮體驗（附菜單詳情）

編輯：李哲毅